В омские аптеки начали поступать исчезнувшие недавно лекарства от ковида

Пропавшие с полок лекарства начали поступать в аптеки уже сегодня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом пандемии в Омскую область местные жители периодически сталкиваются с нехваткой средств защиты от ковида и медикаментов.

Весной, например, исчезли маски, которые рекомендуют носить в общественных местах. Позже они появились, но стали стоить чуть не в 10 раз больше, чем обычно. Сейчас ситуация нормализовалась.

Но появилась куда более серьезная проблема. Омичи начали массово жаловаться на дефицит жизненно важных лекарств, которые назначают при пневмонии и коронавирусе. С приходом второй волны пандемии их просто смели из аптек. Сейчас постепенно начали решать и эту проблему.

По информации пресс-службы областного минздрава, уже сегодня, 27 октября, в сети «Госаптека» появятся рецептурные препараты, которые назначаются для лечения ОРВИ и коронавирусной инфекции. Партию лекарств распределят по районам области и аптекам во всех округах города.

– Тех препаратов от гриппа и простуды, что были у нас на складах, хватило бы месяца на три, но повышенный спрос значительно скорректировал картину, – рассказал генеральный директор ОАО «Омское лекарство» Сергей Ловейкин. – Сейчас совместно с минздравом региона мы производим закупку и создаем запас антибиотиков, противовирусных препаратов, сопутствующих товаров. Ведем переговоры с поставщиками и производителями. Ищем свободные препараты на рынке.

Стоит особо подчеркнуть, что такие лекарства, как антибиотики, должны продаваться исключительно по рецепту врача. За этим будет осуществляться особый контроль.

Мы не должны допускать спекуляций, – подчеркивает Сергей Ловейкин. – Это не витамины. Это серьезные препараты, которые нужно принимать пациентам исключительно по назначению врача. Всем нашим аптекам дано поручение отпускать рецептурные препараты в соответствии с законом. Рецепт на лекарства выписывает участковый терапевт и заверяет его своей печатью.

Тем временем, в общении с «Комсомольской правдой в Омске» жители региона жаловались, что как раз рецепт на антибиотики не всегда выдают своевременно. Например, был случай, когда терапевт поликлиники вместо того, чтобы прийти на вызов, назначила лечение по телефону и сообщила, что лекарства продадут и без рецепта.

Всю информацию: адреса и контактные телефоны «Госаптек» можно уточнить на сайте госаптека55.рф. Здесь же есть форма для заказа лекарств.