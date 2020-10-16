Самая милая погоня омских гаишников: экипаж ДПС остановил на дороге детский паровозик

Из окна дома омич заметил, что у сотрудников ДПС появились вопросы к водителю детского паровозика. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появилось сообщение от озадаченных Омичей, которые заметили в центре города на Ленинградской площади детский паровозик. Необычный транспорт остановили сотрудники ДПС.

Такие паровозики обычно катают детей в торговых центрах или летом в парках. Для очевидцев осталось загадкой как аттракцион оказался посреди ночной дороги и куда направлялся. В комментариях омичи шутливо отмечают, что в задержании водителя нет ничего необычного.

- Все правильно. Прав - нет, номеров - нет, техосмотр не пройден. На штрафстоянку его! - иронично перечислил явные нарушения один из комментаторов.

Оказалось, что паровозик направлялся на резервацию. Фото: ВКонтакте

Но, как оказалось, таким паровозикам передвигаться по улицам города не запрещено, хотя и происходит такое крайне редко. В пресс-службе омской Госавтоинспекции уточнили, что никаких правил водитель паровозика не нарушал и ехал на резервацию.

- Водитель был трезв, ехал на резервацию. Нарушений в этом нет, у него двигатель от обычного мотоблока. Двигался в сопровождении 2 авто, безопасность была полностью обеспечена, - рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД России по Омской области Наталья Бобылева.