На видео попало спасение собаки, провалившейся в глубокий колодец в Омске

Вероятно, собака провалилась в колодец ночью. Фото: скриншот видео

Омич Павел Лотов бьет тревогу в соцсетях. На самом краю города, на территории промзоны по улице 10 лет Октября он услышал, как где-то вдалеке жалобно скулит собака. Направившись на звук, мужчина нашел место, откуда он доносился. Как выяснилось, на самом дне глубокого колодца сидит перепуганный пес. Сколько времени животное провело в таком отчаянном положении и как вообще попало в ловушку, остается только гадать. Можно предположить, что пес убежал из одного из расположенных поблизости приютов. А ночью просто не заметил яму и провалился в нее.

Павел не смог пройти мимо страданий живого существа. Но и вызволить бедолагу в одиночку тоже не сумел. Колодец, к счастью, не заполнен водой. Однако он около трех метров в глубину. И спустившемуся вниз человеку без специального оборудования и помощи других людей просто не выбраться обратно.

Вот точное место, где находится злополучный колодец.

– Он меня сам позвал, – комментирует происходящее неравнодушный мужчина. – Я тебя здесь не оставлю, не бойся!

Павел написал в соцсетях пост, где прикрепил точные координаты места, и попросил о помощи. Он рассказал, что первым делом обратился во все экстренные службы. Но там ему отказали, заявив, что обязаны спасать только людей, а не бродячих животных. Встретил он и полицейских. Они сообщили, что им тоже некогда, потому что ловят наркозакладчиков, орудующих неподалеку. Тогда Павел написал сообщение в соцсетях. Оно набрало уже больше сотни комментариев. Многие готовы откликнуться и приехать на место с тросами. Судя по всему, прямо сейчас эти люди все вместе решают, как помочь дворняге. Чем закончилась эта история, мы напишем немного позже.

ОБНОВЛЕНО:

Несмотря на испуг собака сразу поняла, что ей хотят помочь. Скриншот видео

Поняв, что спасен, пес убежал восвояси. Скриншот видео

Спасать пса, оказавшегося в заточении, приехали сразу несколько отзывчивых жителей Омска. Общими усилиями мужчины вызволили животное довольно быстро. Кто-то предусмотрительно захватил с собой еду. Это было очень кстати - животное крайне истощено.

При ближайшем рассмотрении собака оказалась метисом хаски. Он точно был выпущен или убежал сам из приюта - на ухе есть специальная бирка. Немного отправившись от потрясения и перекусив, животное отправилось восвояси.