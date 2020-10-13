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На видео попало спасение собаки, провалившейся в глубокий колодец в Омске

Как животное туда попало, неизвестно
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Вероятно, собака провалилась в колодец ночью. Фото: скриншот видео

Вероятно, собака провалилась в колодец ночью. Фото: скриншот видео

Омич Павел Лотов бьет тревогу в соцсетях. На самом краю города, на территории промзоны по улице 10 лет Октября он услышал, как где-то вдалеке жалобно скулит собака. Направившись на звук, мужчина нашел место, откуда он доносился. Как выяснилось, на самом дне глубокого колодца сидит перепуганный пес. Сколько времени животное провело в таком отчаянном положении и как вообще попало в ловушку, остается только гадать. Можно предположить, что пес убежал из одного из расположенных поблизости приютов. А ночью просто не заметил яму и провалился в нее.

Павел не смог пройти мимо страданий живого существа. Но и вызволить бедолагу в одиночку тоже не сумел. Колодец, к счастью, не заполнен водой. Однако он около трех метров в глубину. И спустившемуся вниз человеку без специального оборудования и помощи других людей просто не выбраться обратно.

Вот точное место, где находится злополучный колодец.

Вот точное место, где находится злополучный колодец.

– Он меня сам позвал, – комментирует происходящее неравнодушный мужчина. – Я тебя здесь не оставлю, не бойся!

Павел написал в соцсетях пост, где прикрепил точные координаты места, и попросил о помощи. Он рассказал, что первым делом обратился во все экстренные службы. Но там ему отказали, заявив, что обязаны спасать только людей, а не бродячих животных. Встретил он и полицейских. Они сообщили, что им тоже некогда, потому что ловят наркозакладчиков, орудующих неподалеку. Тогда Павел написал сообщение в соцсетях. Оно набрало уже больше сотни комментариев. Многие готовы откликнуться и приехать на место с тросами. Судя по всему, прямо сейчас эти люди все вместе решают, как помочь дворняге. Чем закончилась эта история, мы напишем немного позже.

ОБНОВЛЕНО:

Несмотря на испуг собака сразу поняла, что ей хотят помочь. Скриншот видео

Несмотря на испуг собака сразу поняла, что ей хотят помочь. Скриншот видео

Поняв, что спасен, пес убежал восвояси. Скриншот видео

Поняв, что спасен, пес убежал восвояси. Скриншот видео

Спасать пса, оказавшегося в заточении, приехали сразу несколько отзывчивых жителей Омска. Общими усилиями мужчины вызволили животное довольно быстро. Кто-то предусмотрительно захватил с собой еду. Это было очень кстати - животное крайне истощено.

При ближайшем рассмотрении собака оказалась метисом хаски. Он точно был выпущен или убежал сам из приюта - на ухе есть специальная бирка. Немного отправившись от потрясения и перекусив, животное отправилось восвояси.

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