«Маски и перчатки носить обязательно»: эти и другие итоги заседания оперштаба

За несоблюдение коронавирусных ограничений омичей буду наказывать штрафами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшее в Омске совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом ожидаемо принесло некоторые ужесточения уже действующих правил, ведь в последнюю неделю в Омской области наблюдался всплеск заболеваемости ковидом.

Главными итогами заседания для омичей стали ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и отмена всех массовых мероприятий. Маски, как и прежде придется носить в помещениях, на остановках и в общественном транспорте, только теперь в автобусах омичам нужно будет надеть и любые защитные перчатки. На введении этой меры настояли представители министерства здравоохранения. Уже приходят холода и многие надевают осенние перчатки, возможно, это тоже можно будет причислить к средствам защиты. Но пока этот момент надзорные органы не уточнили. Единственными, кому доступ на массовые мероприятия разрешат, станут спортсмены. Они смогут принимать участие в российских и международных соревнованиях.

Другим важным решением, принятым на заседании, стало расширение коечного фонда в омских больницах. Министр здравоохранения Ирина Солдатова сообщила, что уже подготовили 2 225 мест, в ближайшее время это количество хотят увеличить хотя бы до 2,5 тысяч. Под прием ковидных больных снова перепрофилировали одно из подразделений ГБ им. Кабанова, которое дало еще 300 коечных мест.

Несмотря на недавнюю реформу работы скорой помощи, которая должна была разгрузить врачей, в минздраве сообщили, что медики работают в напряженном графике и несут огромную нагрузку. Если прирост заболевших коронавирусом сохранится, то и нагрузка на скорую тоже вырастет.

Работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников. Теперь эта рекомендация не касается возраста или принадлежности к группе риска по заражению коронавирусом.

Бороться с несоблюдением коронавирусных ограничений решили, как обычно, штрафами и ежедневными проверками. Проверять обещают не только отдельные компании, но и общественные места, ТЦ, кафе и общественный транспорт.