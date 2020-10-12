Роспотребнадзор настаивает на ужесточении в Омске ограничений из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре настаивают на изоляции дома максимального числа омичей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 12 октября, в Омске пройдет заседание оперштаба по коронавирусу. С учетом того, что статистика заболеваемости в регионе бьет все рекорды, вероятно, будут обсуждать введение новых ограничительных мер.

В преддверии этого совещания областное главный санитарный врач области представил свое видение, как можно решить проблему.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в регионе по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Омской области предлагает:

– сократить до минимума все массовые мероприятия на территории региона;

– усилить контроль уполномоченным ведомствам за нарушителями масочного режима в общественном транспорте;

– выделить больше единиц транспорта в часы пик для возможности соблюдения социальной дистанции и скорректировать часы работы учреждений с целью уменьшить пассажиропоток в часы пик;

– перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество сотрудников предприятий и офисов.

Какие именно из этих предложений будут воплощать в жизнь станет ясно ближе к вечеру по окончании заседания оперштаба.

Непростая ситуация с резким ростом заболеваемости COVID-19 не только в Омской области, но и в стране в целом. Тем временем, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато через 10-20 дней. По ее словам, ситуация нормализуется из-за перехода части работников на дистанционку, а также начала осенних каникул в школах и благодаря более серьезному соблюдению мер профилактики.