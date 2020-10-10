Семеро рабочих пострадали в перевернувшейся газели в Омске

Газель развозила рабочих одного из заводов по домам. Фото: ВКонтакте

Сегодня в Омске в серьезной аварии пострадали 7 человек. Это произошло в Советском районе на перекрестке улицы Доковская и проспекта Мира. Ближе к вечеру на автомобиле "Форд Транзит" со смены на одном из омских предприятий развозили рабочих. Они двигались по проспекту Мира в сторону центра. На нерегулируемом перекрестке с Доковской водитель "Тойоты Алион" врезался в бок газели.

От мощного удара "Форд" перевернулся. Семеро из 13 пассажиров, которые находились в салоне получили травмы различной степени тяжести и выли госпитализированы. Остальных медики скорой осмотрели на месте и отпустили домой.

Из-за столкновения "Тойота" не сильно пострадала. Фото: ВКонтакте

По предварительным данным пресс-службы омской Госавтоинспекции, причиной аварии, в которой пострадали люди, стало то, что 43-летний водитель "Тойоты" не предоставил преимущество "Форду" при выезде со второстепенной дороги. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент обсуждают и омичи в соцсетях. Очевидцы утверждают, что виноват в столкновении именно водитель легковушки.

- "Тойота" летела примерно 90 со стороны Доковской и не пропустила "Форд Транзит", ударив его в передний левый угол, - описывает ситуацию один из водителей, проезжавших мимо.