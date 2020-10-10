Врачи объяснили «плохие» анализы Навального при поступлении в больницу в Омске

Сразу при поступлении в омскую клинику врачи выявили отклонения в анализах Навального. Фото: Instagram Алексея Навального

20 августа Омск всколыхнуло срочное сообщение: в городе экстренно приземлился самолет с Алексеем Навальным, которому стало плохо во время полета. Политика госпитализировали в БСМП-1, где медики приступили к лечению. Причины комы, в которую впал Навальный, долго оставались неизвестными, но омские медики пришли к выводу о том, что она вызвана нарушением углеводного баланса и никакого отношения к отравлению не имеет. В омских лабораториях провели множество анализов, в которых нашли некоторые отклонения от нормы. О них рассказал главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

Медик уточнил, что при поступлении в анализах Навального зафиксировали шестикратное превышение амилазы, сахара и лактата сыворотки в крови. В разговоре с РИА Новости Сабаев подчеркнул, что наблюдали и максимальный уровень внутреннего ацетона и повышенное содержание лейкоцитов в крови в 2 раза, алкоголь в моче составлял 0,2 промилле.

- Все, что перечислено, – это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения… В данном случае у нас сахар был высокий, причем пациент не страдал сахарным диабетом. Почему? Это обмен веществ. Если диабет – это хроническое заболевание, то здесь острое нарушение обмена веществ. Повышение уровня лактата и молочной кислоты, ее избыточное образование – это закисление крови. Ее не должно быть в таком количестве. Должен быть показатель, допустим, 2, а у нас показатель был 12, то есть в шесть раз больше, - сказал Сабаев.

Врач отметил, что в случае Навального сильно пострадала поджелудочная железа, которая отвечает за выработку инсулина в организме. От этого и повысился сахар в крови, несмотря на отсутствие у пациента диабета. Спровоцировать такие нарушения в работе поджелудочной, по словам токсиколога, могло многое, например, травма, алкоголь, некачественная еда.

- Мы не сомневаемся ни на толику, по медицинской документации это доказано, что мероприятия, которые мы проводили, привели к положительному эффекту, и значит, мы были на правильном пути. Собственно, и немецкие коллеги, скорее всего, занимались тем же самым. Они просто продолжили, и постепенно нормализовался углеводный обмен, и пациент восстановился. Мозг опять стал получать достаточное количество энергии, - рассказал о возможном ходе лечения Сабаев. Он и раньше давал положительные прогнозы относительно выздоровления Навального.

Несмотря на заявления омских медиков о том, что отравляющих веществ в крови Алексея Навального найдено не было, медики с немецкой стороны быстро заявили, что политика отравили веществом из группы "Новичок". Они также отмечали, что жизнь Навального была спасена благодаря введению ему антидота атропина в Омске. Но медбрат скорой, которая доставила Алексея из аэропорта в БСМП-1 опроверг введение политику этого вещества в скорой. Также Александр Сабаев отмечал, что атропин является не только антидотом при отравлении, но и широко используется в реанимационных мероприятиях.

- Атропин вводился ситуационно по клинической картине. Это не только антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями, но и реанимационный препарат, который вводится в ситуациях, необходимых для этого, - говорил медик.

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