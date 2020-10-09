Коронавирус в Омской области: итоги недели

По данным медиков, коронавирус снова активно распространяется в Омске. Фото: Артем КИЛЬКИН

На минувшей неделе статистика по коронавирусу в Омской области показала умеренный рост числа заболевших. Всего за неделю в регионе выявили 558 случаев заражения новой инфекцией, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. При чем в понедельник фиксировали 99 случаев заражения, а в пятницу по последним данным уже 132.

Выздоровевших всегда оставалось значительно меньше. Всего за неделю справиться с коронавирусом удалось 354 людям. В понедельник сообщали лишь о 30 выздоровевших, а в пятницу о 88. Но на фоне растущего числа заболеваний эта статистка не выгялдиточень обнадеживающей.

Каждый день прошедшей недели уносил по 4 жизни жителей Омской области. Всего за этот период погибло 20 человек.

Число заразившихся заметно выросло с начала сентября. Фото: стопкоронавирус.рф

Всплеск коронавирусной инфекции произошел и в районах Омской области. Еще неделю назад там практически не выявляли новых случаев, а теперь география зараженных районов значительно расширилась. Больше всего случаев фиксировали в Омском, Москаленском и Тевризском районах.

Результаты тестов на коронавирус получили уже более полумиллиона омичей, точное количество анализов, проведенных омскими лабораториями составило уже 534 878 штук.