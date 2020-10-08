«Была очень голодная»: В Омске сотрудники МЧС спасли собаку с острова посреди Иртыша

Собака была очень голодной и сама вышла к своим спасителям. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сотрудники омского ГУ МЧС помогают не только людям, попавшим в беду, но и животным. За последнее время уже второй раз приходится спасать собак, которые каким-то непонятным образом оказываются на острове посреди Иртыша.

В этот раз о застрявшей там дворняге рассказали в соцсетях люди, гулявшие по набережной в районе речного порта. Сердобольные горожане били тревогу: испуганное животное уже несколько суток мечется вдоль кромки воды и даже пытается плыть к берегу. Но силы у истощенной собаки быстро заканчивались, и она с полпути возвращалась обратно к месту своего заточения. А по ночам напуганное животное выло. Омичи даже предполагали, что кто-то специально вывез туда собаку ради жестокой шутки.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В итоге хвостатого бедолагу спасли. Когда инспекторы ГИМС отправились в очередное патрулирование, к ним обратились волонтеры и попросили перевезти собаку на берег. Когда ее спасители приехали на место, дворняжка сама выбежала к ним навстречу.

– Животное, видимо, было очень голодным. Поэтому сразу вышло к людям. Мы прикормили ее, оставили еду возле клетки-ловушки с надеждой, что она зайдет в нее. Но пес боялся. Поэтому волонтеры применили снотворное. Собаку вывезли с острова, – рассказал госинспектор Центра ГИМС Дмитрий Кузнецов.

После доставки животного и волонтеров инспекторы отправились дальше следить за безопасностью на водных объектах. А собака вместе с добровольцами отправились в приют.