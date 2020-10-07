Омский токсиколог опроверг введение атропина Навальному врачами скорой

Врач скорой помощи опроверг слова Навального. Фото: Instagram Алексея Навального

В конце августа в небе над Омском произошло ЧП. На борту самолета стало плохо блогеру Алексею Навальному. Борт экстренно посадили в омском аэропорту и медики скорой сразу же начали борьбу за его жизнь. В больнице омские медики пытались установить точную причину, по которой политик впал в кому. На второй день его пребывания в Омске, медики пришли к выводу о том, что у Навального нарушен углеводный баланс, а кома вызвана резким понижением сахара в крови.

В Омской БСМП-1 за жизнь Навального боролись 44 напряженных часа, после чего его частным бортом отравили в немецкую клинику Charite. В Омске врачи провели множество исследований, которые не подтвердили наличие в организме Навального каких-либо токсинов. Немецкие врачи сразу объявили об отравлении, но доказательств так и не предоставили, хотя омичи были готовы к сотрудничеству и обмену результатами. Позже сам блогер заявил о том, что его отравили. В недавнем интервью журналисту Дудю Навальный признал: его спасли врачи омской скорой. И заявил о том, что ему вкололи спасительный атропин.

Медбрат бригады скорой медицинской помощи Артем Чернявский, оказывавшей помощь Алексею Навальному с момента посадки самолета в Омске и доставившей его в больницу, опроверг слова Навального.

- Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолёта сотрудниками «скорой помощи» атропина - не более, чем выдумка! – считает Артем Чернявский. - Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился! Состояние Навального с первых минут было расценено нами как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата. Пациенту проводился стандартный для «скорой помощи» набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу.

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