Росстат сообщил о 206 смертях от коронавируса в Омске за август

В данных о смертях от коронавируса у Росстата и омского минздрава снова замечены расхождения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня появились данные Росстата о количестве смертей от коронавируса за август. Напротив Омской области стоит устрашающая цифра - 206 смертей за месяц. Данные, как и всегда, собраны тщательно. Известно, что основной причиной смерти коронавирус стал для 121 человека, в 74 случаях был просто сопутствующим фактором, а в 11 повлиял на течение других тяжелых заболеваний.

В тоже время региональный оперштаб и минздрав сообщают о 198 случаях смерти за период с апреля по август. Получается за 5 месяцев по данным региональных источников в Омской области скончалось от COVID-19 меньше людей, чем по данным Росстата только за 1 месяц.

Подобное расхождение в цифрах уже было замечено сайтом "Комсомольская правда в Омске" ранее. В отчетах за июнь отличия были не менее разительные. 86 у Росстата против 12 у омского минздрава.

Представители министерства здравоохранения тогда прокомментировали это довольно путано. Ссылались на долгий процесс установления причин смерти и задержку данных о новых коронавирусных смертях на длительный период. Но и тогда, и сейчас задним числом возможные выявленные случаи в региональную статистику не вошли.

-Установление окончательной причины смерти процесс сложный и длительный, иногда требующий проведения дополнительных исследований и проб на новую коронавирусную инфекцию. Длительность проведения дополнительных исследований может достигать 30 дней с момента смерти пациента. При невозможности идентифицировать новую коронавирусную инфекцию прижизненно, гистологические материалы отправляются в лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза COVID-19. В таком случае производится выдача предварительного медицинского свидетельства о смерти, - заявили в министерестве. Полный текст ответа сайт "Комсомольская правда в Омске" публиковала здесь.

Напомним, по статистике омского минздрава за все время пандемии в Омской области зарегистрировано 309 летальных случаев, тогда как Росстат приводит совсем другие цифры. В федеральном органе говорят о 661 случае.