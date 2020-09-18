В Омске на выходных перекроют центральные улицы из-за велопробега

500 омских велосипедистов будут участвовать в велопробеге, который займет 6 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неожиданный спортивный праздник ожидает омичей в грядущие выходные. Он будет посвящен Единому дню велопарадов. Ради его празднования перекроют несколько центральных улиц в Омске на два дня.

Как сообщили в пресс-службе администрации города проведение велопробега согласованно с оперштабом по борьбе с коронавирусом. Он пройдет 19 сентября, участие примут около 500 велосепидистов.

Ограничения движения для всех видов транспорта из-за этого мероприятия введут с 21:00 18 сентября до 18:00 19 сентября, в пятницу и субботу соответственно.

Для движения будут закрыты следующие улицы:

- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,

- Банковский переулок, на участке от улицы Певцова до Соборной площади,

- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Парковаться рядом с указанными участками нельзя будет с 19:00 18 сентября до 18:00 19 сентября.

Схема перекрытия движения в центре Омска. Фото: пресс-служба Администрации Омска

Ограничения движения по маршруту велопробега будут не такими долгими, с 9:00 до 15:00 19 сентября, но затронут довольно много дорог в центре Омска:

- улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;

-улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина включая площадь Победы;

-улица Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;

-улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;

-улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

-улица Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;

-улица Спартаковская;

-улица Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;

-улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;

-улица Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

-улица Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;

-улица Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;

-улица Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

-Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;

-улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;

-автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;

-автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;

-улица Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной

Схема перекрытия движения в Омске. Фото: пресс-служба Администрации Омска

На этих участках также запретят парковку на врем перекрытия движения. Власти предлагают водителям объезжать указанные участки по проспекту Карла Маркса, улице Интернациональной и Гагарина. Также в администрации заверили, что на дорогах для обеспечения комфортного движения будут дежурить регулировщики.