В Омске на выходных перекроют центральные улицы из-за велопробега

500 омских велосипедистов будут участвовать в велопробеге, который займет 6 часов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Неожиданный спортивный праздник ожидает омичей в грядущие выходные. Он будет посвящен Единому дню велопарадов. Ради его празднования перекроют несколько центральных улиц в Омске на два дня.
Как сообщили в пресс-службе администрации города проведение велопробега согласованно с оперштабом по борьбе с коронавирусом. Он пройдет 19 сентября, участие примут около 500 велосепидистов.
Ограничения движения для всех видов транспорта из-за этого мероприятия введут с 21:00 18 сентября до 18:00 19 сентября, в пятницу и субботу соответственно.
Для движения будут закрыты следующие улицы:
- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,
- Банковский переулок, на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
Парковаться рядом с указанными участками нельзя будет с 19:00 18 сентября до 18:00 19 сентября.
Схема перекрытия движения в центре Омска. Фото: пресс-служба Администрации Омска
Ограничения движения по маршруту велопробега будут не такими долгими, с 9:00 до 15:00 19 сентября, но затронут довольно много дорог в центре Омска:
- улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;
-улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина включая площадь Победы;
-улица Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;
-улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;
-улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
-улица Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;
-улица Спартаковская;
-улица Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;
-улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
-улица Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
-улица Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;
-улица Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;
-улица Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
-Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
-улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;
-автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
-автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
-улица Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной
Схема перекрытия движения в Омске. Фото: пресс-служба Администрации Омска
На этих участках также запретят парковку на врем перекрытия движения. Власти предлагают водителям объезжать указанные участки по проспекту Карла Маркса, улице Интернациональной и Гагарина. Также в администрации заверили, что на дорогах для обеспечения комфортного движения будут дежурить регулировщики.