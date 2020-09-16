«Наказали за оскорбление»: В Омске школьницы с 18-летним другом надругались над 11-летней девочкой из мести

Омскую школьницу подозревают в организации изнасилования ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта совершенно дикая и с трудом поддающаяся описанию литературными словами история произошла на окраине Омска. Приносим извинение за вынужденное использование уголовной лексики.

Итак, 15-летняя Катя Петрова (имя и фамилия изменены)(имя и фамилия изменены) из Порт-Артура решила, что она смотрящая на районе. Бойкая школьница оказалась фактически без контроля взрослых. Отец девушки покончил с собой несколько лет назад. С матерью у нее натянутые отношения, женщина отправила отбившуюся от рук дочь на воспитание бабушке. Пожилая женщина просто перестала справляться с Катей, когда у той начался переходный возраст. Единственным авторитетом для нее был 18-летний «бывалый» приятель. Они, хоть и живут в разных районах, встречались в одной компании, чтобы выпить. Павел Уржумов (имя и фамилия изменены) к своим 18 годам успел сделать две ходки на зону за кражи. И, судя по всему, очень этим гордится – его страница в соцсети заполнена уголовной символикой.

Будущую криминальную карьеру школьница решила начать, «потренировавшись», на том, кто послабее. До Петровой донесли информацию, что соседка Лена Иванова (имя и фамилия изменены) обозвала их матерным словом, обозначающим женщин легкого поведения. Юная ауешница обратилась за помощью к Уржумову. Посовещавшись, они решили «научить уважению» и «наказать» 11-летнего ребенка, изнасиловав его.

Подружки и их отмороженный приятель подкараулили Лену в одной из подворотен Октябрьского округа. Петрова жестоко избила девочку, а потом держала ее голову, когда взрослый извращенец принудил их жертву совершить с ним половой акт.

Подозреваемый к 18 годам уже был дважды судим, и теперь может вернуться в колонию еще на 20 лет.

Когда изувеченная девочка пришла домой, ее мама обо всем догадалась без слов и написала заявление в полицию. Дело по степени важности передали в Следственный комитет.

Выяснилось, что 15-летние подружки уже давно стали головной болью не только соседей, но и школы, где учатся. «Комсомолка» попытались получить комментарий у директора. Он сообщил, что о ЧП знает, но открестился от какой-либо ассоциации себя с проблемными ученицами.

Впрочем, по крайней мере, хотя бы одна из них вскоре может освободить учебное заведение от своего присутствия. Она уже достигла возраста, когда наступает уголовная ответственность. Сейчас девушка находится под домашним арестом.

Ее «защитника» на время расследования отправили в изолятор. Если его вину докажут, Уржумов может вернуться в колонию на срок до 20 лет.