В минобре прокомментировали информацию о классах в 30 омских школах, закрывшихся на карантин

В шести образовательных заведениях региона нашли коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел закончиться первый учебный месяц, как некоторые школы региона снова частично начали уходить на дистанционку. Судя по всему, при малейших подозрениях на эпидемию ОРВИ, руководство образовательных учреждений решает перестраховаться. Однако это малая доля от всех школ – из 700 в регионе частично закрыты лишь немногие.

– В 15 школах города Омска на карантин закрыты отдельные классы по причине выявления острой респираторной вирусной инфекции. По одному классу в школах города Омска № 133, 135 и гимназии № 43 закрыты на карантин по причине выявления новой коронавирусной инфекции, – рассказали в пресс-службе областного министерства образования. – На карантин из-за выявления коронавируса также закрыта Знаменская средняя общеобразовательная школа. Для школьников, находящихся на карантине, учебный процесс организован в дистанционном формате.

Также сообщается, что сейчас открыты 400 садиков. Однако в трех закрытых – детском саду № 4 в Муромцево, детском саду № 245 в Омске, а также две группы из четырех в детском саду «Родничок» Крутинского района – нашли коронавуирусную инфекцию.