Обнародованы очередные послабления карантина по коронавирусу в Омской области

Режим полной готовности в регионе продлили до октября. Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 14 сентября, состоялось очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу, которое возглавил губернатор Леонид Бурков.

Напомним, ранее режим полной готовности был продлен до 28 сентября. На новом оперштабе пришли к выводу, что носить маски местным жителям необходимо еще как минимум дополнительные два дня – до октября.

Изначально специалисты прогнозировали, что на заседании в облправительстве обсудят изменение ситуации в связи с почти полной отменой запретов, введенных еще в начале апреля из-за пандемии коронавируса. Главная задача сейчас – сохранение хотя бы той статистики заболеваемости, которая есть сейчас, и добиться дальнейшего снижения этих цифр. Поэтому серьезных новых послаблений не ожидалось. Тем не менее, на некоторые из них в регионе все-таки решились.

– Оперативный штаб принял решение с 15 сентября разрешить проведение муниципальных и региональных отборочных соревнований, а также тренировочный процесс для Федераций боулинга и роллер-спорта, располагающихся в гипермаркетах, – говорится в официальном сообщении пресс-службы облправительства. – Кроме того, принято решение разрешить присутствие зрителей на трибунах во время матчей ФК «Иртыш» при заполняемости стадиона «Красная звезда» не более, чем на 30% и соблюдении санитарных норм.