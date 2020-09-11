«Бедняжка мучилась, а мы не знали»: в Омской области волонтеры не успели спасти собаку после отлова

Собака медленно умирала от воспаления внутренних органов после неудачной стерилизации. Фото: Ирина Усова

В Омской области о непростой судьбе бродячих собак рассказали местные волонтеры. Ирина Усова, жительница Азово, поделилась историей собаки, которую уже полюбила, но подарить тепло и любовь не успела.

В начале июля Ирине стали поступать сообщения от односельчан о том, что на самой окраине Азово, практически на трасе, появились 6 собак с бирками. Многие знали о том, что женщина занимается помощью животным и думали, что это она выпустила животных. Люди н недоумевали, почему же собак оставили в таком опасном месте. Дворняги в любой момент могли попасть под колеса автомобилей.

- Когда мы узнали об этом, сразу же поехали на место вместе с другими волонтерами, смотреть что да как, - вспоминает Ирина. - Там было шесть собак, 5 мальчиком и только 1 девочка. Они сидели потерянные и испуганные на обочине, никуда не уходили. Жалко их было безумно! Мы хотели их поймать, но никто из них не подходил, поэтому мы стали ездить их кормить.

Постепенно собаки привыкли к волонтерам, стали узнавать и понемногу подходить. Первым с улицы удалось забрать маленького мальчика. Для него Ирина нашла любящих хозяев, еще двоих собак забрала другая семья волонтеров. Женщине сразу приглянулась спокойная, тихая девочка. Ирина планировала забрать собаку себе, даже дала ей кличку Даша.

Даша сразу покорила сердце Ирины спокойным и дружелюбным характером. Фото: Ирина Усова

Даша была осторожной и в руки шла неохотно, но зоозащитнице казалось, еще немного и собака дастся в руки. Однажды Даша не пришла вместе с другими собаками поесть. Пропала на несколько дней.

- Мы переживали, искали ее везде. Когда нашли, Даша была очень больной. Она почти не двигалась, лежала. Я в тот же день, практически ночью, повезла ее в клинику в город, - рассказывает Елена.

В больнице врачи поставили диагноз - воспаление мочеполовой системы. Анализы подтвердили их версию. Женщина оставила Дашу в стационаре для лечения, но собака скончалась в туже ночь. Чтобы точно понять причину смерти животного, сделали вскрытие. Медики установили, что Даша умерла от заражения крови из-за обширного воспаления внутренних органов. Предполагали, что занести инфекцию могли во время стерилизации. Собака попала к ним с биркой в ухе и зажившим швом на животе. Все признаки указывали на то, что ее уже отлавливали, стерилизовали и выпустили обратно. Но, как говорит Ирина, репродуктивные органы у собаки были на месте.

Даша не пережила ночь в клинике. Волонтеры решили получить результаты вскрытия. Фото: Ирина Усова

Врачи в ветклинике заключили, что сепсис начал развиваться именно в половых органах, а от них распространился далее по всему организму. Это был довольно длительный процесс, поэтому Даша смогла прожить некоторое время на улице.

- Бедная, мучилась она вот так, а мы и не знали. С виду тихая, спокойная собачка. Мы ведь не знали, что у нее внутри все болит, не давалась она нам в руки, - с сожалением вспоминает о Даше Ирина.

Это не первый случай, когда собак в Азовском районе после отлова приходилось спасать. Волонтеры часто встречали псов с бирками, от которых у животных гнили уши, а после кончины Даши, люди боятся предполагать, сколько собак могло просто не пережить попадание в "ВЗТ-Сервис".

Уши под бирками у отловленных собак постоянно гниют. Фото: Ирина Усова

Именно эта компания занимается отловом животных в районе, и не только в Азвском. По данным открытых интернет-источников это предприятие выиграло тендеры на отлов и стерилизацию в 7 районах Омской области в 2020 году. Общая сумма госконтрактов составила суть больше 8 миллионов рублей.

"ВЗТ Сервис" и в прошлом 2019 году получил контракты со многими районными администрациями, тогда на расходы по отлову и стерилизации бродячих собак они получили 13 443 000 рублей. Зоозащитники сомневаются, что на эти цели тратятся положенные суммы. История Даши тому пример. Сейчас волонтеры написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании.