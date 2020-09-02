Названы правила работы омских ресторанов, которым разрешили открыться со 2 сентября

Со 2 сентября в Омске могут возобновить работу кафе и рестораны без веранд. Фото: ВКонтакте

На последнем заседании омского оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли ряд важных послаблений для бизнеса. Дольше всех просили открыться в полном объеме именно заведения общепита. Решением опершатаба им разрешили работать со 2 сентября.

Стали известны правила, соблюдая которые, омские кафе и рестораны смогут принимать гостей в закрытых залах, а не только на уличных террасах. Эти меры разработал Роспотребнадзор. Прежде всего владельцам заведений общепита придется позаботиться о соблюдении социальной дистанции. Столики в зале должны быть расставлены не ближе 1,5 метров друг от друга. Если посетители пришли вдвоем или компанией, они не должны соблюдать такую дистанцию, но вот держаться вдали от других компаний все же придется.

Обязательным стало и наличие в заведении рециркуляторов воздуха, но они должны быть только в служебных помещениях. Единственным требованием к залу в плане дезинфицирующих средств назвали наличие антисептиков.

Как и во многих других заведениях на входе посетителям будут измерять температуру. Всем, у кого замеры покажут 37,1 и выше придется отправиться домой.

Несмотря на открытие внутренних залов для посещения, проведение массовых мероприятий по прежнему будет запрещено. Поэтому заказать банкет не получится.

Разрешили также выступления музыкантов, но потанцевать не выйдет. Танцполы в заведениях должны быть закрыты.

Требования к сотрудникам остались те же, что действовали при открытии веранд. Официантам придется носить масти и перчатки. Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами также ляжет на их плечи.