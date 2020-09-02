На видео попало, как омич выбросил подругу в мусорный бак

После того, как побывала в мусорном баке, девушка разозлилась еще больше. Фото: скриншот видео

Омич стал свидетелем громкой ссоры с неожиданной развязкой. Жителя Левого берега сильно беспокоили громкие разборки влюбленных под окнами. Он взял камеру, чтобы запечатлеть дебоширов.

С чего началась ссора не ясно, но девушка, явно под воздействием алкоголя, долго и громко ругала своего возлюбленного. Несколько раз парень пытался ее успокоить, но это не подействовало, его подруга только продолжала сыпать оскорблениями. Тогда молодой человек попробовал уйти. Эта тактика тоже не сработала. Девушка следовала за ним и продолжала высказывать недовольства.

Решить проблему парень надумал совсем неожиданным способом. В какой-то момент он просто перекинул подругу через плечо и сбросил в ближайший контейнер для бытовых отходов. Из-за опьянения сразу выбраться у девушки не получилось, но, когда ей это удалось, она не успокоилась.

Разъяренная дама почти набросилась на возлюбленного с кулаками, но, видимо оценив возможность снова оказаться в мусорке, в последний момент попыталась избежать рукоприкладства. Дальше выяснение отношений продолжилось уже в квартире, вдали от посторонних глаз.

Автор поста в своем комментарии к видео говорит, что ситуация заставила его сначала посмеяться, а потом задуматься.

- Я все понимаю, пьяная девушка наезжает на парня... сначала смешно, но потом думаю, блин, это ведь девушка. Я не знаю, что такого надо натворить и чем довести так мужчину, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак, - задается вопросом автор публикации.