Выиграй сертификат 5000 рублей на лечение в «Семейной стоматологии»

За состоянием зубов нужно следить постоянно, ведь их здоровье – залог хорошей работы многих жизненно важных органов и систем. «Комсомолка» и «Семейная стоматология» помогут вам сохранить здоровье ваших зубов.
В Instagram @omsk.kp объявлен конкурс, победитель которого получит сертификат 5000 рублей на лечение.
Победитель будет выбран случайным образом 10 сентября 2020 года.
Подробные условия участия читайте в Instagram «Комсомольской правды» в Омске @omsk.kp
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