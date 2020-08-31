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Выиграй сертификат 5000 рублей на лечение в «Семейной стоматологии»

«Комсомольская правда» в Омске и «Семейная стоматология» объявили конкурс в Instagram
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За состоянием зубов нужно следить постоянно, ведь их здоровье – залог хорошей работы многих жизненно важных органов и систем. «Комсомолка» и «Семейная стоматология» помогут вам сохранить здоровье ваших зубов.

В Instagram @omsk.kp объявлен конкурс, победитель которого получит сертификат 5000 рублей на лечение.

Победитель будет выбран случайным образом 10 сентября 2020 года.

Подробные условия участия читайте в Instagram «Комсомольской правды» в Омске @omsk.kp

Подписывайтесь, читайте новости и выигрывайте призы!

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