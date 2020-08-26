Сезон тихой охоты открыт: Рассказываем, где в Омской области самые грибные места

Фото: vk.com/omskmushroom

После нескольких месяцев аномальной жары и иссушающей засухи в Омскую область пришла прохладная и пасмурная погода. Уже после первых дождей в лесах практически по всему региону стали появляться грибы.

«Комсомолка» сделала подборку мест, где добыча после тихой охоты оказывалась, по утверждению местных жителей, наиболее удачной.

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

Например, священник местного прихода в Тевризе тоже оказался не чужд земной пищи и, отправившись в тайгу, обнаружил настоящего грибного царя – огромный боровик весом 908 граммов. Еще удивительнее, что, несмотря на размеры, он оказался нечервивым. Отец Алексей Тищенко даже поделился местом находки – вдоль реки Иртыш. Правда, батюшка предупредил: кроме грибов там много и медведей.

Фото: vk.com/omskmushroom

В районе Азово люди находят подберезовики и коровники. Их же находят в лесах возле Тавричанки. Люди рассказывают, что грибов там очень много – только успевай собирать в ведра.

– Кормиловка, с федералки направо в сторону Черниговки, в березовых лесах пусто, – рассказывает в паблике «Грибы и грибники Омской области» подписчик с ником Владимир Юрьевич. – Грибы только в осиновых околках. Есть груздь осиновый, но уже перерастает. 3 подосиновика, пару шампиньонов и 1 обабок. Мухоморов много, полный пакет набрал. Леса есть сырые, есть вообще сухие.

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

– 2740 км по ж/д. Полное разочарование. Ведерко осиновых груздей и 4 подосиновика. Можно даже не соваться. Пусто. Это за 6 часов сайгачивания по лесам, – пишет менее удачливый грибник Влад Алесксеевич.

Судя по всему, очень много еще совсем маленьких подберезовиков можно найти в районе поселка Крутая горка, а также в лесах вдоль Красноярского тракта и в Чернолучье.

На юге области пока по-прежнему сухо. Однако в Шербакульском районе находят вешенки. На востоке региона – в Сыропятке и Алексеевке – пока пусто. За весь поход там обнаружили только одну сыроежку.

А возле села Гурово Муромцевского района грибники за два часа набрали два ведра подберезовиков.

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

В районе Подгородки омичи наткнулись на целое море маслят, которые к тому же оказались нечервивыми.

Некоторые умудряются находить съедобные грибы даже в черте города. В леске за Чкаловским поселком обнаружили осиновые грузди.

Фото: vk.com/omskmushroom

А Сергей Сапрыкин, отправившийся со своей собакой поохотиться в Нижнеомский район между делом набрал еще и несколько ведер грибов.

Фото: vk.com/omskmushroom

Фото: vk.com/omskmushroom

В Усть-Заостровке нашли первые опята. Правда, пока новорожденные грибочки размером не больше копеечной монеты и лучше подождать, пока они немного подрастут.