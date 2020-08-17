Одного из омских псов-мучеников, евших землю от голода, хочет забрать русская семья из США

Фото: Елена Политковская

– После выхода статьи звонят со всех концов света! – рассказала «Комсомолке» волонтер Елена Политковская. Она спасла от мученической смерти четырех собак, оказавшихся никому не нужными после смерти хозяйки. Животных просто бросили во дворе заброшенного частного дома, даже не удосужившись отвязать. Соседи умершей пенсионерки равнодушно наблюдали, как за забором медленно угасают живые существа, но никто даже не попытался помочь собакам.

Когда животные были на волоске от смерти, про них узнала Елена. Хрупкая девушка организовала целую операцию по спасению бедолаг. По ее словам, когда они зашли во двор, перед ними открылась разрывающая сердце любого нормального человека картина. Одна из собак от голода ела землю, другие не могли даже подняться. В машину их пришлось нести на руках.

Когда собак обнаружили, они даже не могли стоять от голода и жажды. Фото: Елена Политковская

После того, как эта история получила огласку на Елену посыпались сотни звонков и сообщений с предложением помочь или просто со словами благодарности за то, что они не прошла мимо чужих страданий.

Три собаки из четырех уже нашли любящих хозяев. Один из псов – Амур – уехал в Тюмень.

– Он очень тяжел перенес все случившееся, – вспоминает его спасительница. – Когда Амур ехал с хозяевами домой, не мог понять, куда и зачем его везут. Женщина, которая забрала Амура, рассказывает: ее муж впервые увидел собаку во дворе, зашел в дом и заплакал. И даже спросил у нее: «Он хоть выживет?!». Сейчас Амуру уже намного лучше, он почти освоился на новом месте. Только по-прежнему сражается за воду, охраняет ее. Для него она теперь главная ценность до конца жизни. Чтобы его не травмировать, хозяева поставили ему целый тазик с водой. Амур забирается в него и спит там, чтобы точно никто не забрал. И еще очень боится оставаться один. Начинает выть. Думает, что его снова бросили. Но все в семье души в нем не чают. Дети присылают мне в вайбере голосовые сообщения, где рассказывают, как сильно его любят и обещают, что никому больше не отдадут.

Амур уехал жить в Тюмень. Фото: Елена Политковская

Собаки Ева и Тибет остались в Омской области. Теперь они живут в Черлаке и Колосовском районе.

– Тибет переживал все внутреннее, – говорит Елена Политковская. – Он боялся людей, но со временем смог снова довериться. Он более скромный и сдержанный, но всегда рад ласке. С водой у него та же проблема. Теперь она стоит у него всегда и в больших объемах. Когда его привезли домой, он первое время не выл, как Амур, а тихонько скулил. Но сейчас Тибет уже подружился с хозяйской собачкой, ходит по двору и много спит.

Тибет стал жителем Колосовского района. Фото: Елена Политковская

– Как сейчас дела у Евы?

– Как-то мне позвонила женщина и сказала, что имеет возможность позаботиться об одной из спасенных собак. У нас оставалась Ева. Четвертый пес – Маркс – был еще слишком слаб для пристройства. И Ева уехала в новый дом. Когда мы ее спасли, она была будто слепой котенок: немного заторможена, рассеяна. Много спала – так крепко, что невозможно было разбудить. До сих пор просто проваливается в сон. Наверное, это ей помогает восстанавливаться и справляться со стрессом.

Ева теперь живет в Черлаке. Фото: Елена Политковская

У Елены пока еще остается последний из спасенных – слепой Маркс. Он был в самом тяжелом состоянии, ему потребовались лечение и уход. Но сейчас бока дворняги, наконец, начали немного округляться, пес чувствует себя гораздо лучше. Его хотят приютить сразу сразу две семьи: русские эмигранты, живущие в США, и люди из Астрахани. На этой неделе Марксу предстоит посещение ветеринара, который даст окончательное заключение, выдержит ли сердце собаки дальний перелет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ели землю и до сих пор охраняют воду»: В Омске спасли собак, брошенных умирать на привязи в пустом доме

Эта страшная история для четырех собак Амура, Тибета, Маркса и Евы длилась 212 дней и началась после смерти их хозяйки. Бабушка умерла, а до ее любимцев никому не оказалось никакого дела. Людям было все равно, и они спокойно проходили мимо сидящих на цепи без еды и воды и угасавших с каждым днем животных. Родственники старушки оказались настолько равнодушными, что даже поленились хотя бы отпустить с привязи псов, провожавших каждого встречного молящим взглядом.

(Далее...)