«Ели землю и до сих пор охраняют воду»: В Омске спасли собак, брошенных умирать на привязи в пустом доме

Эта страшная история для четырех собак Амура, Тибета, Маркса и Евы длилась 212 дней и началась после смерти их хозяйки. Бабушка умерла, а до ее любимцев никому не оказалось никакого дела. Людям было все равно, и они спокойно проходили мимо сидящих на цепи без еды и воды и угасавших с каждым днем животных. Родственники старушки оказались настолько равнодушными, что даже поленились хотя бы отпустить с привязи псов, провожавших каждого встречного молящим взглядом.

Фото: Елена Политковская ("Омск Live")Фото: vk.com

Фото: Елена Политковская ("Омск Live")Фото: vk.com

Фото: Елена Политковская ("Омск Live")Фото: vk.com

Спасло дворняжек только чудо – когда они уже не могли самостоятельно стоять на ногах и тихо ждали конца, про них узнали волонтеры. Они и вывезли мучеников из их ада.

– Их состояние просто надо было видеть... Они ели землю и траву! – рассказывает спасшая собак омичка Елена Политковская. – Мы их забирали из заброшенного дома, они ходить уже не могли. Мы несли их на руках. Сейчас, спустя неделю, они начинают вставать, сидеть и перемещаться от миски с водой до миски с мясом. Воду охраняют. Вода для них сейчас – это жизнь. А так собаки уравновешенные, спокойные – мухи не обидят.

После того, как животные пройдут реабилитацию и окончательно окрепнут, им будут искать хозяев. Узнать подробности, можно по т. 8-908-497-69-23 (Елена).

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