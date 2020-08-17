Доходы чиновников омского правительства: Миллионы, дорогие машины и огромные дома

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Опубликованы данные о доходах руководителей правительства Омской области. В очередной раз можно убедиться: с финансами у чиновников все в порядке. Самым богатым оказался старожил омской политики первый зампред правительства Валерий Бойко. Он в прошлом году заработал 8,1 млн. рублей. В его декларации к BMW Х5 супруги добавился еще один недешевый автомобиль - BMW X4 xDrive20D.

У семьи первого зампреда внушительный список имущества: два земельных участка, два дома 146 и 483,5 квадрата и квартира.

Министр спорта Дмитрий Крикорьянц в прошлом году увеличил свой доход до 7,7 млн. рублей. У него также в собственности квартира, земля, жилой дом, гараж. Еще одной квартирой министр владеет пополам с женой.

Зампред омского правительства и глава минтруда Владимир Куприянов задекларировал 7,3 млн. Доход чиновника вырос почти вдвое. В списке имущества у него два внедорожника: Nissan X-Trail-2 и Тoyota Highlander.

Почти одинаковые доходы показали министр региональной безопасности Андрей Кондин и вице-губернатор, министр образования Татьяна Дернова – у них 6,9 и 6,8 млн. соответственно.

Зампред Дмитрий Ушаков с заработком в 6,6 млн оказался заядлым байкером. Он задекларировал дорогой Jeep Grand Cherokee Overland и два мотоцикла - Suzuki

GSX-1300 RA Hayabusa и Yinxiang Yx250gy-c5c. В остальном имущества у Ушакова нет – лишь две квартиры в пользовании.

Еще один давний мотогонщик – министр региональной политики Михаил Каракоз – за год заработал 6,4 млн. У него в собственности 2 квартиры и мотоцикл Suzuki.

У руководителя аппарата губернатора Анны Марухиной в декларации за прошлый год 6 миллионов. В списке имущества чиновницы квартира и дорогой внедорожник Volkswagen Tiguan.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что у губернатора?

Глава региона Александр Бурков по итогам прошлого года оказался не самым богатым чиновником омского правительства. Но с доходами у него все в порядке – губернатор заработал 7,4 млн. В 2018 году у Буркова было лишь 6 млн. Есть изменения и в списке имущества главы региона: за год он продал автоприцеп.

В собственности у Бурков по-прежнему половина квартиры площадью 180 «квадратов», жилой дом в 38 «квадратов» и 2401 кв. метров земли.

В семье Александра Буркова только одна машина - Audi Q5. На ней ездит супруга главы региона.

ТОП-7 самых богатых чиновников правительства

1.Первый зампред Валерий БОЙКО – 8,1 млн.

2.Министр спорта Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ – 7,7 млн.

3. Зампред, министр труда Владимир КУПРИЯНОВ – 7,3 млн.

4. Министр региональной безопасности Андрей КОНДИН – 6,9 млн.

5. Зампред, министр образования Татьяна ДЕРНОВА – 6,8 млн.

6. Зампред Дмитрий УШАКОВ – 6,6 млн.

7. Министр региональной политики Михаил КАРАКОЗ – 6,4 млн.