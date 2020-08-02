«За 10 дней до свадьбы женился, очень любил спорт»: Что известно об омиче, погибшем в жутком ДТП в Крыму

Накануне стало известно о гибели в ДТП на крымской трассе омича. Им оказался 26-летний Олег Копылов. Парень должен был ехать из Сочи в Крым с родственниками на машине, но всем места в автомобиле не хватило. Поэтому Олег принял решение добраться до места на междугороднем автобусе. Здесь его и подстерегала беда.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по Республике Крым, водитель микроавтобуса "Мерседес" не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком. Сразу 9 человек получили травмы различной тяжести, но остались живы, а 8 пассажиров скончались на месте. Следователи оперативно установили личности всех погибших, среди них, к сожалению, оказался и омич Олег Копылов.

Молодой парень отправился на юг отдыхать со своей второй половинкой, Марией. Вместе они были уже давно и за 10 дней до трагедии официально зарегистрировали брак. Молодых людей не испугала и эпидемия коронавируса, они только шутили о масках в подарок.

Олег занимался лыжным спортом, увлекался хоккеем, ходил в спортзал. Был частью хоккейной команды "Сибиряк", в составе которой занял 2 место на районных соревнованиях в 2016 году.

Олег всегда вел активный образ жизни, занимался лыжами и хоккеем. Фото:https://www.instagram.com/kopyloff_94/

Он успешно закончил Омский государственный аграрный университет. Парень получил за успехи в учебе красный диплом. После этого он отдал долг родине. Копылов прошел срочную службу в Екатеринбурге в 2017 году сразу после окончания учебы, постоянно участвовал в спортивных соревнованиях.

Из армии Олег вынес увлечение силовым спортом, начал активно посещать тренажерный зал. Много времени проводил с друзьями, семьей брата и своей девушкой. Они отправились в Сочи, чтобы отметить женитьбу, но беда пришла неожиданно.

Силовыми видами спорта Олег увлекся в армии. Фото: https://www.instagram.com/kopyloff_94/

- Он навсегда останется в нашей памяти, как светлый человек с большим и добрым сердцем. Вечно веселый парень с белоснежной улыбкой . Это большая утрата для нас, всех близких и родных Олега, - пишут теплые слова об Олеге его друзья в соцсетях. Многие из них соболезнуют его семье и предлагают помощь.