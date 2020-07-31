Коронавирус в Омске, последние новости на 31 июля 2020: Впервые от COVID-19 за сутки умерли сразу трое сибиряков

Остается сложной ситуация с коронавирусом в Омской области. Признал это даже губернатор Александр Бурков. Цифры пока не дают никому расслабиться: каждые 24 часа в регионе выявляют больше сотни новых случаев. Не стали исключением и последние сутки - заразились 119 омичей. Причем у большинства, по данным оперштаба, из них коронавирус протекает без особых симптомов.

Свежая статистика.

Впервые за время пандемии за сутки скончались сразу три пациента. Врачи боролись за их жизнь, но не смогли спасти. Теперь число жертв COVID-19 достигло 68 человек. Как сообщает региональный минздрав, выздоровели 92 человека. Число летальных случаев увеличилось до 68. Сегодня скончались сразу 3 пациентов.

Александр Бурков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в регионе. По его словам, цифры не такие, какие хотелось бы видеть. Однако он уверен: у омичей постепенно растет коллективный иммунитет.

- За цифрами всегда стоят факты. В день сегодня в Омской области фиксируется порядка 100 заболевших. К счастью, большая часть - бессимптомные случаи, - говорит губернатор. - Люди сегодня приходят в лаборатории для тестов семьями, трудовыми коллективами. И мы видим, что коллективный иммунитет постепенно растет, но это не повод расслабляться и игнорировать масочный режим, а также социальную дистанцию. Обращаюсь к жителям: берегите себя, своих близких и наших медицинских рабочих.

Обратился губернатор и к врачам. С начала пандемии коронавирусом заразились уже больше 400 медиков. Александр Бурков поблагодарил всех врачей за стойкость и вклад в борьбу с инфекцией.

- Те, кто работает в лабораториях, в скорой, кто невзирая на усталость спешит на вызов. Все вы настоящие герои! От всей души благодарю вас за то, что вы не падаете духом, не опускаете руки. За ваш профессионализм, терпение и доброту, которые дают нам надежду, - говорит губернатор Александр Бурков.

Стала известна дата следующего заседания омского оперштаба, на котором будет обсуждаться отмена действующих в регионе ограничений. Заседание пройдет в понедельник, 3 августа. Но жители боятся, что власти наоборот могут ужесточить режим карантина. Предпосылки к этому есть: уже вторую неделю число заболевших коронавирусом каждый день превышает 100 человек.