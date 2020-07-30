Коронавирус в Омске, последние новости на 30 июля 2020: С начала пандемии заразились 408 врачей

Не отступает коронавирус в Омской области. Как сообщает оперштаб, за последние сутки выявили 111 новых случаев заражения. С таким показателем регион занял 14 место в рейтинге заболеваемости по стране. Еще один человек умер от коронавируса. Теперь общее число погибших составляет 65 человек.

Тем временем, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова оценила положение дел с коронавирусом в регионе. Приводим самые важные тезисы главы минздрава.

1. Все болеют гриппом, и с этой инфекцией мы должны познакомиться. Я знаю, что многие меня критикуют. Но ситуация показывает: весь мир не избежит коллективного иммунитета, - говорит министр Солдатова. - Но если профилактироваться, соблюдать ограничения, мы не заболеем в тяжелой форме. Не надо специально сталкиваться с инфекцией. Каждый случай протекания болезни индивидуален: иногда в течение 2-3 дней у абсолютно здорового человека открывается тяжелая пневмония. Надо прислушиваться к врачам и не заниматься самолечением. У нас есть обсерваторы для семей. Они могут обратиться туда, чтобы раздельно перенести заболевание, если кто-то один заразился. Такая возможность у нас есть. Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать. Нужно разобщаться.

2. Что касается количества коек в больницах, то здесь нет никаких проблем. Они у нас есть в достаточном количестве. Регион обеспечен всем необходимым, в том числе и лекарствами, которыми лечится коронавирус. В ближайшее время будут еще поставки медикаментов. В регионе задействованы 12 больниц, которые работают по коронавирусной инфекции. Всего — 1216 коек. Не менее 40% коечного фонда свободно.

3. По количеству заболевших мы, наверное, на плато. По количеству распространения бессимптомных форм, наверное, даже положительная динамика. Порядка 60% случаев коронавируса протекают у омичей без симптомов.

4. Нужно носить маски и мыть руки хотя бы. Для того чтобы выйти на снижение заболеваемости, мы не должны расслабляться. Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать. Нужно разобщаться.

5. С начала пандемии заразились 408 врачей. Они болеют не одномоментно, конечно. Практически во всех случаях течение легкое или бессимптомное. После выздоровления врачи и медперсонал возвращаются в строй и продолжают лечить омичей. Смерть врача-эндоскописта из Горбольницы имени Кабанова для всех нас большая трагедия.