Катки, лыжни и горки: Появилась карта развлечений на каникулах в Омске

В Омске начинают работать катки и горки. Фото: мэрия Омска

Стало известно, где можно погулять в Советском округе. При въезде в округ омичей встретят светодиодные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. У здания окружной администрации установят новогодний фонтан, а на пересечении улиц Красный Путь и Березовой – снеговика.

Фото: мэрия Омска

– Елки и ледовые фигуры появятся в сквере Молодоженов, на проспекте Культуры, в Советском парке и в Сквере дружбы народов, – рассказал глава Советского округа Борис Сеньков. – Омичи уже могут посетить катки с пунктами проката коньков в школе олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» и Советском парке. Традиционными местами активного отдыха населения станут три лыжные трассы с базами проката лыжного инвентаря. А старт зимних развлечений на Зеленом острове запланирован на 20 декабря.

Фото: мэрия Омска

В этом же парке обустроят три катка с прокатом коньков, снежные горки и лыжные трассы. Территорию парка украсят ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Быка.

По словам директора Центра компетенций по вопросам городской среды Алексея Сокина, этой зимой на Зеленом острове заработает еще и зимний аттракцион «Тюбинг-кросс». Также можно будет покататься на надувных санях, прикрепленных к снегоходам. Кроме того, игрушками и гирляндами украсят одну из 12-метровых елок, которая растет в центре парка. Для поклонников лыжного спорта сделают три лыжные трассы: вдоль набережной, а также в южной и северных частях парка.