Над Омском несколько часов кружили военные транспортные самолеты ИЛ-76

Четыре разных самолета омичи приняли за один. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Сегодня в небе над Омском горожане заметили транспортный военный самолет ИЛ-76. Совсем не часто омичам доводится видеть военные транспортники, пролетающие над городом. Его заметили в небе над Московкой, что тоже было необычным. Там маршруты воздушных суден никогда не пролегают и местные жители не привыкли к такому зрелищу у себя над головой.

А сегодня, как подумали люди, самолет и вовсе был вынужден кружить над городом, потому что не мог найти место для посадки. Тогда дело осложнялось еще и тем, что в городе с самого утра идет снег. Были версии, что Ил-76 ожидает, пока для него расчистят и подготовят посадочную полосу на аэродроме "Омск Северный", который находится за чкаловским поселком.

Но все оказалось гораздо проще. Над Омском выполняли тренировочные полеты сразу четыре самолета. Они кружили над городом с короткими перерывами в 5-7 минут. Не случайно выбрали для полетов и не самые лучшие метеоусловия. Оказалось тренировочные полеты специально назначили во время снегопада, чтобы потренировать пилотов. Они отрабатывали действия во время полетов в условиях затрудненной видимости и неблагоприятных погодных условиях.