Коронавирус в Омске, последние новости на 7 декабря 2020: Страх властей получить вспышку ковида на каникулах и допуск к работе ресторанов в ТЦ

Омская область в тройке сибирских регионов по смертности от коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Омской области

За 24 тысячи перевалило число зараженных ковидом в Омской области. Число погибших уже 680. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 7 декабря 2020 не могут не настораживать.

Власти открывают дополнительные ковидные койки в больницах. Сегодня в медучреждениях будет уже 3680 мест для зараженных коронавирусом. Губернатор Александр Бурков заявил, что ситуация с коечным фондом стабилизируется.

- К понедельнику фонд «ковидных» коек будет насчитывать 3680 мест – это выше норматива, который ставит нам федеральный центр. В этом плане ситуация стабилизируется. При этом мы начали выдачу бесплатных лекарств тем, кто заболел или у кого подозревают COVID-19, - сказал накануне омский губернатор. - Медикаменты для амбулаторного лечения есть в полном объёме, выдаются с 27 ноября поликлиниками Омска и должны уже выдаваться Центральными районными больницами в муниципальных районах. Мы надеемся, что эта первая помощь при болезни будет оказываться своевременно, в установленные сроки и таким образом мы сможем сохранить здоровье людей.

Впереди новогодние каникулы. И власти всерьез опасаются, что они могут закончиться массовой вспышкой коронавируса. Именно поэтому в декабре-январе запрещают все банкеты и корпоративы. Заведения общепита имеют работать лишь до полуночи. После этого времени ресторанам и кафе можно работать лишь в форме доставки еды. Поэтому оперативный штаб принял решение продлить режим повышенной готовности на территории региона до 15 января 2021 года.

- Важно не получить по итогам праздников массовую заболеваемость, сохранить здоровье граждан, а для этого - соблюдать все меры безопасности, - сказал Александр Бурков.

Именно поэтому решено перевести все активности и массовые гуляния на новогодние праздники на улицу. В Омске обещают построить массу горок, катков и снежных комплексов.

- На свежем воздухе нет контакта, соревнования возможны, тем более у спортсменов есть обязательный соревновательный план, - объяснил решение властей губернатор.

В то же время власти понимают, что бизнесу в условиях ограничения крайне сложно. Поэтому в правительстве подумывают, чтобы разрешить работать кафе и ресторанам в торговых комплексах. Управлению Роспотребнадзору рекомендовано в течение месяца разработать регламент по выводу из простоя и допуску к работе фуд-кортов.

Для омичей, перенесших коронавирус, заработает санаторий "Коммунальник". В первую очередь реабилитацию там будут проходить врачи, соцработники, а также омичи, кому врачи прописали ее. Все будет совершенно бесплатно.

- Мы специально выделили средства из областного бюджета, чтобы омичи могли пройти реабилитацию после этой тяжёлой болезни. Я по себе знаю, что это такое. То, что мы делаем, очень важно для восстановления здоровья наших граждан, - сказал губернатор, сам недавно переболевший ковидом.