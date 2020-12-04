В Омске загорелся крупный склад с пластиком и упаковками

Площадь пожара составляет около 4,5 тысяч квадратных метров. Фото: ВКонтакте

Огромный черный столб едкого дыма заметили омичи над городом. Его фотографии разлетелись по сети и не на шутку озадачили омичей. Те, кто находился достаточно близко от места возгорания замечали пепел и куски чего-то горелого, оседающие на машинах и снегу.

Столб черного дыма заметили омичи в небе нед городом. Фото: ВКонтакте

Выяснилось, что пожар произошел на одном из складов на улице 2 Солнечная в Кировском округе Омска. Вспыхнула крыша, а потом и внутренности здания, так как там хранились пластиковые бутылки, различные коробки и упаковочные материалы. Пока примерная площадь возгорания составляет не много не мало 4,5 тысячи квадратных метра. Не удивительно, что пламя быстро захватило ангар, ведь его содержимое относится к легковоспламеняемым предметам.

Сначала загорелась крыша склада, а потом и его содержимое. Фото: ВКонтакте

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 11:48. На место выехали 23 единицы техники и 95 человек личного состава. Ликвидировать возгорание быстро не удалось. Спустя час пожарные все еще работают на месте происшествия. Пострадавших в пожаре нет, угрозы жизни и здоровью людей тоже. На момент возгорания на складе не было никого из работников.

О возможных причинах возгорания пока ничего не известно. Также стоит отметить, что наблюдать столб дыма омичи, скорее всего, будут еще долго. В городе накануне продлили режим неблагоприятных для рассеивания выбросов и дыма метеоусловий еще на сутки.