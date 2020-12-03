Коронавирус в Омске, последние новости на 3 декабря 2020: Роспотребнадзор хочет продлить изоляцию для жителей старше 65 лет до 15 января

Власти уверяют: бригады 03 стали приезжать на вызовы быстрее. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Официальные цифры статистики по-прежнему выглядят угрожающе. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 3 декабря 2020: число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 23 000 человек. От коронавируса скончалось больше 650 омичей. Омская область уже вошла в тройку сибирских регионов по смертности от ковида. Непростую ситуацию признают и омские власти.

СКОРАЯ ПОЕХАЛА БЫСТРЕЕ

В региональном минздраве жителей успокаивают: в медучреждениях есть все необходимое. Лекарства запасены в нужном количестве. Дефицита препаратов, которыми лечат ковид, в больницах нет. Все пациенты получают их в нужном объеме. Омичи могут рассчитывать и на бесплатные препараты от коронавируса. В минздраве заявили, что в поликлиниках начали выдавать дорогостоящие таблетки. Причем они положены даже тем пациентам, у которых еще только подозревают ковид. Выдавать их стараются в день обращения больного.

- Чтобы получить препараты, пациентам не требуется сдавать анализы. Бесплатные медикаменты положены людям с подтверждённым диагнозом или с подозрением на коронавирус. Причем это довольно дорогостоящие препараты, такие как «Фавипиравир», цена на который в аптеках превышает 5 000 рублей или «Ксарелто» стоимостью от 1800 рублей за 28 таблеток, - сообщили в омском минздраве. – При появлениях незначительных признаков заболевания, нужно прийти в поликлинику по месту жительства на приём к терапевту, а, имея плохое самочувствие или высокую температуру, вызвать врача на дом. Такая система действует во всех поликлиниках города.

Продолжают в минздраве отслеживать и качество работы омской скорой. В ведостве уверяют: вызовов от сибиряков в последние дни стало заметно меньше. Из-за этого бригады 03 приезжают к пациентам гораздо быстрее. Время ожидания сократилось.

- Среднее количество вызовов в сутки составило 1023, в октябре эта цифра была на уровне 1280. Время ожидания по неотложной помощи сократилось со 178 минут месяц назад до 79 минут на сегодня. Увеличилось и число бригад. Сейчас в строю 84 бригады – это на 6 больше, чем в ноябре, - говорится в официальном сообщении минздрава.

НА КАНИКУЛАХ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА НАРУШИТЕЛЯМИ БЕЗ МАСОК

Власти все так же закручивают гайки. Особенно опасаются они, что эпидемиологическая ситуация может резко ухудшиться во время каникул из-за массовых гуляний. В правительстве уже заявили: в новогодние праздники в Омске усилят контроль за соблюдением масочного режима. Причем это касается как простых жителей, так и предприятий города. Нарушителям грозят крупные штрафы.

- В новогодние праздники проверки продолжатся. Конечно, 1 января мы в ТК мало кого увидим. Но за 10 дней праздников наверняка народу будет много. Мы будем продолжать проверки ежедневно, чтобы не расслабляться самим, не расслаблять бизнес и граждан, - сказал замначальника организационно-правового отдела департамента общественной безопасности омской мэрии Андрей Звонов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На ферме, где вспыхнула чума свиней, животных кормили отходами из ковидных больниц

Не успели районы области оправиться от вспышки птичьего гриппа, как случилась новая неприятность. В одной из деревень у местного фермера обнаружили животных, больных африканской чумой свиней. Власти попытались быстро локализовать источник заражения и ввели карантин в Омском районе. Когда Россельхознадзор стал разбираться в причинах возникновения вируса, обратил внимание на хозяйство, с которого все началось. Там, по словам заместителя руководителя омского управления Россельхознадзора Ольги Матыка, царила антисанитария. Также стало известно, что фермер кормил свиней отходами, в том числе и из ковидной больницы имени Кабанова. Однако минздрав заявил, что нет никакой подтвержденной связи между коронавирусом и возможным возникновением африканской чумы у свиней.

- Что касается какой-то связи между коронавирусом и африканской чумой свиней, то никаких данных о том, что эти вирусы могут трансформироваться один в другой, в научной литературе не зафиксировано.<…> Все отходы, которые остаются на кухне: очистки, скорлупа и прочее – отправляются в мусорные баки, - заявили в ведомстве. – Пациенты с коронавирусом никаким образом не контактируют с кухонной зоной или ее сотрудниками. Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляются на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что нового предлагает Роспотребнадзор?*

- Не вводить никаких послаблений;

- продлить обязательную самоизоляцию омичей старше 65 лет до 15 января;

- усилить контроль за соблюдением санитарных требований в ТЦ;

- создать единую базу результатов тестов жителей на ковид.