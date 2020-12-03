Стало известно, будет ли 31 декабря в Омске выходным днем

Последний день 2020 года останется для омичей рабочим. Фото: Олег УКЛАДОВ

Близятся Новогодние праздники и перед россиянами встает вечный вопрос: будет ли 31 декабря рабочим днем? В этом году предпраздничный день выпадает на четверг, что еще больше пробуждает желание отдохнуть лишний денек. В 2020 решать судьбу 31 декабря разрешили главам регионов. Некоторые регионы страны уже объявили о том, что сделают последний день уходящего года нерабочим, но для этого придется поработать в последнюю субботу перед праздниками. В Омской области по этому принципу решили не идти.

- В Трудовом кодексе четко прописаны правила, по которым те или иные дни являются выходными. 31 декабря в этом году – рабочий день. Поэтому жители Омской области, как и все россияне, будут трудиться, - заявил губернатор Омской области Александр Бурков в беседе с изданием "СуперОмск". - Отмечу, что работодатели имеют право регулировать длительность рабочего дня самостоятельно, руководствуясь законодательством, - добавил губернатор.

В уходящем 2020 году омичам придется рассчитывать только на сокращенный рабочий день, который могут подарить своим сотрудникам работодатели. Но, как отметил Александр Бурков, уже в следующем году 31 декабря будет выходным.

- В следующем году в нашем регионе, как и во всей России, этот день будет нерабочим. Соответствующее постановление правительства РФ подписал Михаил Владимирович Мишустин, - отметил глава региона.

В 2021 году предпраздничный день выпадает на пятницу и будет нерабочим за счет переноса выходных с других дат. Где-то омичам придется отдохнуть на один день меньше. А в следующие два года 31 декабря и так выпадает на законные выходные субботу и воскресенье.