Коронавирус в Омске, последние новости на 2 декабря 2020: Минздрав заявил, что лекарств хватает, а скорая стала приезжать быстрее

От коронавируса умерло уже больше 600 омичей Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Официальные цифры статистики продолжают угрожать. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 2 декабря 2020: за сутки заразились 244 сибиряка, еще 9 скончались в омских больницах.

В региональном минздраве жителей успокаивают: в медучреждениях есть все необходимое. Лекарства запасены в нужном количестве. Дефицита препаратов, которыми лечат ковид, в больницах нет. Все пациенты получают их в нужном объеме. На днях власти обещали, что в ближайшие дни омичи с подтвержденным коронавирусом после обращения к врачам начнут получать препараты бесплатно. В ведомстве признают: спрос на противовирусные в Омске сильно вырос.

- Мы регулярно получаем медикаменты. Перебоев с поставками нет. Плюс у нас есть своё производство, наши фармацевты изготавливают целый ряд лекарственных форм ежедневно, - отметила заведующая аптекой Больницы скорой медицинской помощи № 1 Татьяна Машевская.

Продолжают в минздраве отслеживать и качество работы омской скорой. В минздраве отмечают: вызовов от сибиряков в последние дни стало заметно меньше. Из-за этого бригады 03 приезжают к пациентам гораздо быстрее. Время ожидания сократилось. Если месяц назад омичам приходилось в среднем ждать неотложку 3 часа, то сейчас — около 1 часа и 20 минут. За месяц уменьшилось среднее количество вызовов в сутки — с 1280 до 1023. В ведомстве уверяют: проблем с ковидными койками тоже нет.

- Обеспечено достаточное количество мест для госпитализации пациентов с CОVID-19 в стационарах города, создан и постоянно поддерживается резерв коек для пациентов с коронавирусом на утренние часы и выходные дни, - комментирует ситуацию минздрав. - Часть пациентов с тяжелым течением CОVID-19 госпитализируется, минуя МСКТ, в профильные стационары.

Тем временем, власти продолжают следить за нарушителями режима ограничений. Там уже заявили: в новогодние праздники в Омске усилят контроль за соблюдением масочного режима. Причем это касается как простых жителей, так и предприятий города. Нарушителям грозят крупные штрафы.

- В новогодние праздники проверки продолжатся. Конечно, 1 января мы в ТК мало кого увидим. Но за 10 дней праздников наверняка народу будет много. Мы будем продолжать проверки ежедневно, чтобы не расслабляться самим, не расслаблять бизнес и граждан, - сказал замначальника организационно-правового отдела департамента общественной безопасности омской мэрии Андрей Звонов.

А нарушителей хватает. Омские власти назвали предприятия и заведения, которые чаще всех закрывают глаза на ограничения и не соблюдают санитарные требования.

- На этой неделе опять 10 нарушителей за работу после полуночи. В основном это кальянные, которые притягивают определенную категорию молодежи. Они привыкли работать в это время и не хотят перестраиваться. Есть даже товарищи, которые умудрились попасться по второму разу, - сообщил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.