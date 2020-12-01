Коронавирус в Омске, последние новости на 1 декабря 2020: Кто получит бесплатные лекарства от ковида и когда начнется массовая вакцинация

Когда начнется вакцинация омичей, пока непонятно. Но известно, что первыми вакцину получат медики, учителя и полицейские. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже 632 омича стали жертвами коронавируса. Медики отмечают: заражаются и тяжело болеют уже не только сибиряки пожилого возраста, но и люди от 35 до 45. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 1 декабря 2020: накануне был побит очередной антирекорд по числу заболевших за сутки. Диагноз подтвердился сразу у 245 человек.

На фоне ухудшение эпидемиологической ситуации омичи всерьез опасаются введения масштабного локдауна в регионе по примеру европейских стран. Сибиряков старше 65 лет уже посадили на обязательную самоизоляцию, ограничили и работу кафе и ресторанов в новогодние праздники. Однако губернатор Омской области Александр Бурков успокоил жителей – вводить массовые ограничения власти пока не планируют.

- Локдаун в регионе мы вводить пока не собираемся. На последнем оперштабе мы приняли ограничения, которые рассчитаны на весь декабрь и январские каникулы, - напомнил Александр Бурков. - Конечно, будем наблюдать за текущей ситуацией, но вводить новые запреты пока не планируем. Любой локдаун - это удар по бизнес. Все-таки нужно дать ему работать с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Однако на новогодних каникулах будут отменены практически все массовые мероприятия в закрытых помещениях. В правительстве планируют перенести гуляние на улицы на свежем воздухе. Для этого увеличат количество построенных городков, горок и залитых катков.

- Мы ограничили количество разрешенных занятых мест в театрах до 50%. Решили все-таки ограничить и другие массовые мероприятия в помещениях. Планируем открыть большое количество катков, детских ледовых городков, будет больше локаций с активностями, - сказал губернатор. – Другого пути у нас нет: нужно сделать так, чтобы люди гуляли в каникулы и отдыхали на улице, на свежем воздухе.

Настрой Александра Буркова оптимистичен. Он уверен: система омского здравоохранения справляется с пандемией. И заявил, что регион обязательно победит ее.

- Сейчас у нас непростой период для всей страны и региона. Думаю, мы выстоим и переживем эту пандемию. Выстоим! А я желаю всем новогоднего настроения и не болеть! – сказал омичам Александр Бурков.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто из сибиряков получит бесплатные лекарства от ковида?

В минздраве уже разработали особый порядок. Вариантов получения бесплатных медикаментов у омичей два. Первый: пациент приходит в поликлинику, врач ставит по симптомам диагноз «Коронавирус». Кстати, по словам губернатора, теперь это могут делать даже без ожидания готовности теста, потому что это занимает до двух дней. Второй вариант: врач приходит к пациенту на дом, понимает, что по всем признакам у больного ковид. Он советуется с врачом из поликлиники и ставит соответствующий диагноз человеку. После этого пациент может получать бесплатные медикаменты для лечения.

ВАЖНО!

ТОП-3 вопроса губернатору

1.Были ли ошибки по вводимым ограничениям?

- Считаю, что не было. Мы исходили из роста заболеваемости, а также работы больниц и поликлиники. Решения были выверены и правильны. Да, были управленческие ошибки министра здравоохранения и самого министерства. Были сбои в амбулаторном звене из-за высокой заболеваемости врачей, - признал Бурков.

2. Коек в омских больницах хватает?

- У нас изначально было 1546 коек по заданию федеральных властей. Сегодня их уже 3 660. Согласно федеральным нормативам обеспеченность койками у нас даже выше нужных показателей.

3. Когда начнется массовая вакцинация жителей?

- Первая партия российской вакцины нами была получена. 42 омских врача получили ее. Для населения заготовлены все пункты и участки для вакцинации желающих. Но по срокам, когда она начнется, информации пока нет. Нами определены группы риска: в первую очередь будем прививать, конечно, врачей, педагогов и сотрудников МВД. Тех, кто работает с людьми и на земле, - подчеркнул губернатор.

СКАЗАНО

«Может кто-то где-то и занижал цифры по ковиду»

- Что касается цифр, то здесь контроль идет на федеральном уровне. Есть три источника, где собирается статистика: Минздрав, Роспотребнадзор и госстатистика. Может, где-то кто-то занижал, но за это жестко карает федеральный центр, - не исключил Александр Бурков. - Здесь Минздраву не до шуток. Ведомство никак не влияет на количество заболевших, так как информация о них идет от Роспотребнадзора