Главное, о чем сказал губернатор Бурков: Кому выдадут бесплатные лекарства от ковида, когда начнется вакцинация и ждать ли омичам локдауна

Александр Бурков заявил, что в целом система омского здравоохранения пока справляется с пандемией. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков дал большую пресс-конференцию и ответил на самые злободневные вопросы омских журналистов. Предлагаем в материале наиболее интересные фрагменты беседы.

О БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ ОТ КОВИДА

- Вариантов получения бесплатных медикаментов у омичей два. Минздрав разработал соответствующий порядок. Первое: человек приходит в поликлинику, врач ставит по симптомам диагноз «Коронавирус», - сказал омский губернатор Александр Бурков. - Это могут делать даже без ожидание готовности теста, потому что это занимает до двух дней. Второй вариант: врач приходит к пациенту на дом, понимает, что по всем признакам у больного ковид. Он советуется с врачом из поликлиники и ставит соответствующий диагноз человеку. После этого пациент может получать бесплатные медикаменты для лечения.

Мы уже получили федеральные средства на их покупку, закуплены лекарства. Закуплена 1/3 всех медикаментов. Поликлиники и больницы уже получили их. Прорабатываем вопрос дальше.

О КОЕЧНОМ ФОНДЕ

- Я напомню, что у нас изначально было 1546 коек по заданию федеральных властей. Сегодня их уже 3 660. В них входит и федеральная помощь – это порядка 30 мест в госпитале минобороны, которые рассчитаны для гражданского населения. Есть места и в федеральной клинике у городка «Водников». Согласно федеральным нормативам обеспеченность койками у нас даже выше нужных показателей. К тому же мы планируем открытие дополнительных мест в районах Омской области – в Таре, Азово, Полтавке, Черлаке и Любинском районе.

О НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

- Локдаун в регионе мы вводить пока не собираемся. Если вы знаете, на последнем оперштабе мы приняли ограничения, которые рассчитаны на весь декабрь и январские каникулы. Конечно, будем наблюдать за текущей ситуацией, но вводить новые запреты пока не планируем. Все-таки нужно дать бизнесу работать с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Мы видим сейчас, что омичи начали понимать опасность болезни, перестали нарушать ограничительные меры. Почти 99% пассажиров в транспорте носят маски. Пришло осознание.

Считаю, что по вводимым ограничениям ошибок не было, если оглянуться назад. Мы исходили из роста заболеваемости, а также работы больниц и поликлиники. Решения были выверены и правильны. Да, были управленческие ошибки министра здравоохранения и самого министерства. Были сбои в амбулаторном звене из-за высокой заболеваемости врачей

О ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

- Вы знаете, что первая партия российской вакцины нами была получена. 42 омских врача получили ее. Для населения заготовлены все пункты и участки для вакцинации желающих. Но по срокам, когда она начнется, информации пока нет. Нами определены группы риска: в первую очередь будем прививать, конечно, врачей, педагогов и сотрудников МВД. Тех, кто работает с людьми и на земле.

О ЦИФРАХ И СТАТИСТИКЕ

- Народ не расслабляется и в целом, я считаю, соблюдает установленные санитарные ограничения. Многие знают, что это такое, по себе или близким. Охват заболеваемости все ще большой. Что касается цифр, то здесь контроль на федерально уровне. Есть три источника, где собирается статистика: Минздрав, Роспотребнадзор и госстатистика. Может, где-то кто-то занижал где-то цифры, но за это жестко карает федеральный центр. Здесь Минздраву не до шуток. Минздрав к тому же никак не влияет на количество заболевших, так как информация о них идет от Роспотребнадзора.

О ТОМ, КАК НАКАЗЫВАЕТ МИНИСТРОВ

- По этому году дисциплинарные взыскания были. В первую очередь штрафуем рублем, наказываем за неисполнение поручений, которые были даны либо губернатором, либо на федеральном уровне. В условиях пандемии, в условиях фактически военных действий сегодня сбои могут быть. Это в каждом регионе. Люди все не железные, и приходится вмешиваться и в ручном режиме реагировать, Проститься с человеком легко, всегда проблема, где найти нового. Где найти квалифицированного человека, который готов работать сутками за не самую высокую зарплату? Проститься с человеком легко, всегда проблема, где найти нового. Где найти квалифицированного управленца, который готов работать сутками за не самую высокую зарплату?

ВОПРОС РЕБРОМ?

Как Омск приблизить к столичному уровню?

- Вопрос, а какую мы столицу хотим. Например, я считаю, что комфортность города Москвы под большим вопросом. Надо самим понимать, как мы видим нашу третью столицу. Если говорить о развитии города, то в первую очередь мы должны думать о создании новых рабочих мест и благополучии бизнеса, - сказал Александр Бурков. - Политику привлечения инвесторов мы должны продолжать, чтобы была наполняемость бюджета и средства на дальнейшую реализацию проектов. Большое значение имеют нацпроекты. Нужно исполнение всех задач, поставленных президентом. Там большие федеральные деньги. А то, что в нашем ведении, мы должны использовать силу и красоту реки Иртыш, ее возможностей через проект благоустройства набережной.

СКАЗАНО

«Уверен, мы выстоим в этот непростой период»

- Сейчас у нас непростой период для всей страны и региона. Главное говорить правду о том, что у нас происходит. Думаю, мы выстоим и переживем эту пандемию. Выстоим! А я желаю всем новогоднего настроения и не болеть! – сказал омский губернатор Александр Бурков.