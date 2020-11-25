Коронавирус в Омске, последние новости на 25 ноября 2020: В больницах свободно 600 ковидных коек, а за сутки скончались 12 пациентов

За сутки в омских больницах от ковида скончались 12 человек. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 25 ноября 2020 не сулят ничего хорошего. В регионе зафиксированы рекордные цифры: за сутки заразились 237 человек. В омских больницах от ковида скончались 12 пациентов. С начала пандемии это самые высокие цифры. Всего, по данным минздрава, в медучреждениях на сегодня свободно около 16% коек для коронавирусных больных. Это примерно 600 мест.

Тем временем, стало известно, что официально на дому от ковида лечится почти 5 000 омичей. Для всех них сейчас главный вопрос, где взять лекарства, которые обычно выписывают для лечения простуды и коронавируса. На днях власти отрапортовали: на склад аптечной сети поступило 60 тысяч доз препарата «Цефтриаксон», 30 тысяч упаковок «Парацетомола», 80 тысяч упаковок «Арбидола», 2000 упаковок «Ингаверина», 4000 упаковок «Азитромицина». Они уже должны были поступить в омские аптеки.

Стало известно и когда закончится обязательная самоизоляция для омичей старше 65 лет. Сидеть дома пенсионерам придется 2 недели В распоряжении губернатора значится, что ограничительные меры пока предусмотрены лишь до 8 декабря. Не исключено, что они будут продлены. Ведь режим полной готовности в регионе действует до 15 января.

Коронавирус ударил и по финансам омичей. Из-за ковида выросла безработица. Омскстат со ссылкой на аналитику областного минтруда сообщает: только с августа по октябрь 2020-го работающих в регионе стало на 13,7 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Любопытные данные опубликовали и в Роспотребнадзоре. Там провели мониторинг респираторных вирусов. Самую большую долю среди них занимает именно коронавирус. По данным ведомства, 72,7% среди всех респираторных заболеваний приходится на ковид.

А омских минздрав отчитался о работе скорой помощи. В ведомстве заявили, что проблема долгого ожидания бригады 03 на вызовы ушла. Машины поехали быстрее на фоне сокращения количества звонков населения. Время ожидания сократилось почти в два раза.

- Время оказания скорой медицинской помощи также сократилось с 94 до 63 минут, а неотложные вызовы теперь не приходится ждать сутками – время оказания такого вида помощи составляет 138 минут. На линии работают 80 бригад, - сообщили в омском минздраве.

А власти уже заявили, что из-за коронавируса отменяют все массовые и развлекательные мероприятия на январских каникулах. Традиционных гуляний не будет. Отменяют и елки в театрах и концертных залах. Там в праздник покажут лишь спектакли без хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой. А губернаторская елка пройдет в онлайн-режиме.