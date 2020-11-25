Приоритет – комфорт и уют в каждом доме

Ведь от того, насколько качественно организована система обеспечения жителей сельских поселений ресурсами и услугами в сфере ЖКХ зависит уровень качества их жизни, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.

Еще 5 лет назад проблема задолженности сельских предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов была повсеместной. Долги сельских коммунальщиков исчислялись десятками миллионов. Неэффективную работу системы нужно было срочно реформировать. И в части материально-технического обеспечения, и в организационной сфере. Сегодня в большинстве районов эта работа ведется планомерно и целенаправленно. О том, как решаются задачи жилищно-коммунального комплекса в Называевском районе мы говорили с главой районной администрации Николаем Стапцовым.

-Николай Николаевич, как администрация района участвует в развитии коммунального хозяйства?

- Начнем с того, что ежегодно из бюджета района на модернизацию объектов коммунального хозяйства выделяются денежные средства в размере от 3 до 5 млн. рублей.

Одновременно район участвует в отборах, проводимых Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на предоставление субсидии из областного бюджета выделяемых на модернизацию объектов ЖКК. Например, в этом году при поддержки Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса было привлечено 3,1 млн. рублей. Деньги были направлены на приобретение спецтехники для подвоза питьевой воды, технологического оборудования теплотехнического назначения для котельной № 1, г.Называевска, трубной продукции для котельной № 3, г. Называевска, котлов в котельные д. Фомиха и с. Большепесчанка Называевского района. В целях софинансирования данных мероприятий из местного бюджета было выделено 1,4 млн. рублей.

- А как район готовился к отопительному сезону 2020-2021 г.г.?

- В рамках подготовки к отопительному периоду проведен текущий ремонт 69 теплоисточников, подготовлено 40 км тепловых сетей, 4 км водопроводных сетей, проведены работы по замене 175 м изношенных участков тепловых сетей, создан нормативный запас топлива. На котельных селе Большепесчанка и деревне Фомиха заменены котлы отопления. Проведена диагностика 17 котлов отопления, еще 7 котлоагрегатов отремонтированы, осуществлена замена трубной части теплообменника на центральной котельной в г.Называевске. В целях решения задач по энерго- и ресурсосбережению мы приобрели и установили на теплоисточниках 5 приборов учета тепловой энергии. Я считаю, слаженная, планомерная работа органов местного самоуправления муниципального района, поселений, предприятий ЖКХ, бюджетных организаций позволила обеспечить готовность к отопительному периоду и его в нормативные сроки.

- Николай Николаевич, а как в районе дела с дебиторской задолженностью в сфере ЖКК?

- Мы стараемся работать адресно. Ежегодно в рамках акции «Долг» мы проводим поквартирные обходы должников. Для погашения задолженности в досудебном порядке выдали абонентам105 предписаний на сумму 900 тыс. рублей. На злостных неплательщиков подаем исковые заявления в суд. За период проведения акции было направлено в суд 69 исков, взыскано более 2,8 млн. рублей.

- А как в районе решаются задачи по модернизации объектов энергетики и ЖКК?

- Это одно из ключевых направлений нашей работы в отрасли. Я уже говорил об установке новых котлов в сельских котельных. При поддержке Министерства энергетики и ЖКК Омской области привлечено 568,6 тыс. рублей и из местного бюджета 265,5 тыс. руб. На обновление технологического оборудования и трубной продукции было привлечено еще 913,9 тыс. рублей. В настоящее время реализуется проект по модернизации котельной № 3 в г.Называевске. Мы переоборудуем угольную котельную в модульную, газовую. На реализацию данного мероприятия в 2020 году потрачено около 1 млн. руб. Завершение реализации проекта планируется в 2021 году.

Что касается водоснабжения. Сегодня на территории Называевского муниципального района 96,5% населения получают водопроводную воду из централизованной системы. Но есть еще населенные пункты, где централизованное водоснабжение отсутствует. Туда мы воду доставляем. В этом году при поддержке Министерства энергетики и ЖКК Омской области были привлечены денежные средства в сумме 1,6 млн. рублей и выделено на софинансирование в сумме 1,1 млн. рублей из местного бюджета на приобретение специализированного автомобиля для доставки воды.

Кроме того, в 2020 году модернизированы две насосные станции в д.Милютино и в с. Мангут. Оборудование для насосных приобретено за счет средств Администрации Называевского муниципального района на сумму 200 тыс. рублей. Модернизация насосных станций в Называевском районе, будет продолжена и в последующие годы.

Продолжается и реализация программы газификации района. Сегодня протяженность межпоселковых газопроводов составляет 72,7 км, внутрипоселковых газопроводов составляет 97,5 км, к сетям газоснабжения подключено 2002 абонента. В 2020 году было построено еще 3,3 км распределительных газовых сетей в д. Нововоскресенка для подключения более 40 абонентов. Уже разработан проект на строительства 10,4 км распределительных газовых сетей в с.Лорис–Меликово, в рамках которого предполагается подключение 95 квартир. В 2018 в с. Налимово были построены распределительные газовые сети, протяженностью 6,2 км. В 2021-2022 годах после строительства и ввода в эксплуатацию газопровода от Тюкалинска до Называевсказдесь в этом населенном пункте будет газифицировано 48 квартир. В 2021 в рамках программы «Развитие газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025» также будет выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Лорис-Меликово до с. Черемновка. От данного газопровода будут газифицированы: д. Кочковатка, с. Богодуховка, разъезд Кочковатский, д. Спасск, д. Фомиха, с. Черемновка. Ежегодно проводится работа по газификации города Называевска. В этом году в городе газифицирована 51 квартира.

- Спасибо Николай Николаевич, желаем Вам дальнейших успехов в работе по модернизации жилищно-коммунальной сферы района.