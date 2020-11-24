«Разве человек способен на такую мерзость?!»: В Омске нашли щенка с 7 пулями в теле

В маленьком теле Капы нашли семь пуль от пневматики. Фото: приют «Друг»

Когда Капу нашли на улице, она была в очень плохом состоянии: на теле какие-то непонятные глубокие раны, которые уже начали гноиться. Щенок был запуган, но настолько обессилел, что почти не сопротивлялся, когда его взяли на руки.

Неравнодушные люди отнесли малышку в приют «Друг». Работающие там ветеринары имеют особую закалку: за годы практики спасения бездомных животных они видели всякое, и кровью их не испугать. Но в этом случае поражены были даже они. Собака пострадала не из-за несчастного случая, ее целенаправленно и систематически истязали.

Капе уже сделали операцию, она идет на поправку. Фото: приют «Друг»

– После того, как Капе сделали рентген, выяснилось, что в ее маленьком тельце застряли сразу семь пуль от пневматики, – рассказала директор приюта «Друг» Татьяна Дугина. – Капа не случайная жертва ДТП, кто-то специально расстреливал эту девчушку! Причем за раз выпустить семь пуль невозможно, то есть, это происходило регулярно! Кто способен на такую мерзость? Разве это человек? К сожалению, это не первая собака с пулями от пневматики в теле. Подобная жестокость в нашем городе стала нормой...

Капе уже сделали операцию, часть пуль, возле которых образовались свищи, удалили. Остальные уже вросли в плоть, и их решили не трогать.

Фото: приют «Друг»

После того, как щенок окрепнет, ему будут искать дом. Если вы хотите помочь в лечении Капы или стать для нее настоящим любящим хозяином, позвоните в приют «Друг». На все вопросы вам смогут ответить по т.: 38-22-20, 38-22-72, 8-903-22-20.