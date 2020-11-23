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Коронавирус в Омске, последние новости на 24 ноября 2020: Когда начнется самоизоляция для омичей от 65 лет и Роспотребнадзор против Деда Мороза

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 24 ноября 2020, самые важные события
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Число умерших омичей от ковида уже составляет почти 600 человек.

Число умерших омичей от ковида уже составляет почти 600 человек.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Эпидемиологическая ситуация ухудшается, а значит омичам придется мириться с новыми запретами (подробнее см. «Важно!»). Вторая волна не дает властям расслабиться. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 24 ноября 202: по итогам последнего оперштаба в правительстве решили с 25 ноября ввести обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. При этом в Роспотребнадзоре отмечают: чаще коронавирусом стали заражаться и более молодые омичи.

- В первую очередь будет предложена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. В структуре заболевших процент пожилых граждан остаётся высоким, переносят заболевание они очень тяжело. Роспотребнадзор детально анализирует положение дел с коронавирусной инфекцией и на сегодня отмечает, что рост заболеваемости идёт не только среди лиц старше 65 лет, но и среди трудоспособного населения 30-40 лет, - сообщили в ведомстве.

Не будет в этом году никаких массовых гуляний на январских каникулах, корпоративов и новогодних банкетов в ресторанах и кафе. Все омские заведения будут обязаны закрыться 31 декабря в полночь. Санитарные врачи призвали сибиряков отказаться от многолетней традиции встречать Новый год в гостях за огромным столом.

- Каждому из нас приходится отказываться от многолетних традиций. Потому что на Новый год мы привыкли ходить в гости, навещать друзей и родственников. И сейчас мы должны от всего этого отказаться, оберегая здоровье свое и своих близких. Особенно пожилых, - говорится в официально заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре настоятельно советуют омичам в этом году отказаться от вызова популярной в праздники услуги (подробнее см. «Сказано»). Есть у санитарных врачей и рекомендации по поводу новогодних елок и утренников.

- Роспотребнадзор призывает проводить их в рамках одного класса, одной группы без привлечения посторонних лиц и с соблюдением всех профилактических мер. Мы, взрослые, ответственны за то, чтобы детский праздник состоялся, и на нём никто не заразился, - заявили в ведомстве.

ВАЖНО!

Какие решения принял оперштаб?

- обязательная самоизоляция с 25 ноября для людей старше 65 лет;

- запрет банкетов и корпоративов на Новый год в кафе;

- отмена массовых гуляний на январских каникулах;

- посадка в театрах не должна превышать 50% от всех мест в зале;

- с 27 ноября студенты вузов и колледжей выходят с дистанта.

СКАЗАНО

«Рекомендуем отказаться от вызова Деда Мороза на дом»

- В новогодние праздники эти актёры посещают за день обычно десятки квартир. Сегодня в этих квартирах могут быть и больные люди, и контактные. Рекомендуем отказаться от услуги вызова Деда Мороза на дом, - заявили в омском Роспотребнадзоре. - Не исключено, что вместе с праздничным поздравлением приглашённый Дед Мороз, сам того не зная, принесёт в ваш дом и инфекцию.

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