Коронавирус в Омске, последние новости на 20 ноября 2020: Кому не будут делать КТ и как изменятся правила госпитализации в ковидные больницы

По данным минздрава, 17 ноября из 3 600 коек для зараженных коронавирусом свободно было лишь 45. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обостряется эпидемиологическая ситуация в Омске. Об этом свидетельствуют. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 20 ноября 2020. И как бы ни твердили в омском правительстве, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе имеет хороший запас, проблема никуда не делась.

СВОБОДНО МЕНЬШЕ 10% КОЕК

Глава минздрава Александр Мураховский в недавнем разговоре с губернатором сам признался: из 3600 коек для коронавирусных больных на утро 17 ноября было свободно лишь 45. То есть меньше 10%. Правда, тут же добавил, что проблем с госпитализацией в Омске нет (подробнее см. «На заметку»).

В правительства РФ видят в этих цифрах серьезную проблему и угрозу. Омскую область на последнем заседании оперштаба с президентом уже отнесли в десятку регионов, где в больницах занято 90% и более «ковидных» мест. В правительстве РФ такое положение дел оценивают как критическое. С этими регионами федеральные власти будут работать отдельно.

- Это Ивановская область, республики Коми и Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области. И плюс те три региона, которые я назвала ранее, где заняты более 95 % коечного фонда: Республика Чувашия, город Севастополь и Орловская область, - сообщила Владимиру Путину вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В правительстве РФ озадачены и считают, что Омская область в числе регионов, которым необходима помощь в борьбе с коронавирусом.

КОРПОРАТИВЫ И ВЫЕЗДНОГО ДЕДА МОРОЗА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ?

Справляется с наплывом вызовов, по мнению нового главы минздрава, и скорая помощь. Как сообщил чиновник, среднее время приезда на сообщения о пневмонии составляет 99 минут. Не все омичи согласились с такими цифрами.

- Нельзя не забывать о необходимости оказывать омичам неотложную и плановую медицинскую помощь, - сказал губернатор по итогам встречи. - Очень сложно, но важно найти баланс, когда нужны койки и под ковидных больных, и под неотложную помощь, чтобы мы не теряли людей с другими заболеваниями.

Кстати, на днях в Омск поступила крупная партия популярных сейчас антибиотиков и противовирусных. Власти обещают, что вот-вот они поступят в продажу, и сибиряки смогут купить их. А пока вторая волна с новой силой бьют по омичам: растут цифры смертности. На днях в первые с начала пандемии за сутки от коронавируса скончались сразу 10 пациентов. Поэтому и пошли слухи о скором введении дополнительных ограничений.

Сегодня днем пройдет заседание оперштаба. Одной из мер может стать запрет на проведение новогодних корпоративов в омских кафе, а также запрет работы Дедов Морозов по вызову. На этом настаивает Роспотребнадзор. Правда, как за его соблюдением собираются следить власти, загадки.

ВАЖНО!

Названы новые правила госпитализации сибиряков с пневмонией

В омские ковидные больницы госпитализировать пациентов будут по-новому. Больные, которые находятся в тяжелом состоянии, теперь в приоритете. Делать КТ и только по его итогам класть в стационар больше не станут. Планируется, что там врачи могут снизить количество летальных случаев.

- Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар. И уже на госпитальном этапе в стационаре проводится весь набор лабораторных и инструментальных исследований, в том числе рентгенография органов грудной клетки, - рассказал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

Кстати, решено и развести потоки пациентов в медучреждениях, где проводят КТ.

- Мы разделили по времени в КТ-центрах потоки пациентов, поступающих от поликлиник, и поступающих бригадами скорой помощи. Здесь пересечения на сегодняшний день нет, - добавил министр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родные выписанной с 95% поражением легких требуют доказать ее отказ от лечения

Продолжение получила история 64-летней Ольги Семененко, которую выписали с 95% поражения легких. Но в этот же день женщине стало плохо дома, и ее пришлось госпитализировать повторно. На это пожаловалась в соцсетях ее дочь. Однако в минздраве тогда заявили: пациентка сама подписала отказ от дальнейшего лечения. И в истории болезни даже есть документ, подписанный Ольгой Семененко.

Семья пенсионерки уверяет: это неправда. И теперь пытается добиться от больницы того самого документа. Дочь просит показать медучреждение эту бумагу.

- Пока получить этот документ у меня не выходит. В больнице сказали: так как он находится в красной зоне, я должна написать письменный запрос. В течение месяца обещают ответить, - рассказала «Комсомолке» дочь пациентки.

В омском минздраве уже прокомментировали ситуацию:

- Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Срок выдачи документов или их копий не должен превышать 30 дней.

НА ЗАМЕТКУ

ТОП-3 вопроса главе минздрава

1.Скорая помощь справляется с нагрузкой?

- Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия скорой помощи по пневмонии 99 минут, - заявил Мураховский. Не 20 минут, конечно, как в мирное время, но и не сутки-двое, и не пять часов. Вообще у нас 95 бригад скорой помощи, но на ходу только 76 экипажей. Тоже болеют.

2. Когда в аптеках появятся лекарства?

- Произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Общая сумма федеральных средств составляет 72 млн. рублей. Деньги пришли. Осуществляется закупка первых партий лекарственных препаратов. Заключены договоры. ‹…› Если поставщики не подведут, мы готовы будем начать бесплатное лечение омичей от COVID-19 с 27 ноября. ‹…› С 18 по 20 ноября ждём поставок в сеть «Омское лекарство» по всей номенклатуре с запасом от четырёх до 40 дней в зависимости от вида медикаментов. Главное, что по противовирусным препаратам от ОРВИ запас будет хороший – порядка 20-25 дней.

3. Хватает ли коек в «ковидных» больницах?

- Что касается стационарной помощи, на сегодняшний день у нас в регионе развёрнуто 3610 ковидных коек. ‹…› По состоянию на 17 ноября утром было свободно 45. На сегодняшний день открыли 120 коек в кустовых ЦРБ как Тара, Калачинск, Исилькуль, Тюкалинск, Большеречье. ‹…› Работа проводится, койки готовы, кислородом на сегодняшний день занимаемся. В целом по всему ковидному фонду мы ещё 375 точек кислородом оборудуем и выйдем на норматив в 70%.