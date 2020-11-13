Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 13 ноября 2020 года: заболели 224 человека, умерли 8

За сутки в Омской области выявили еще 224 случая заражения коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом в Омской области за сутки продолжает оставаться высоким.

По данным областного минздрава на пятницу, 13 ноября, в регионе выявлено 224 новых случая заражения ковидом. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» уже превысило 18,5 тысячи и составляет на данный момент 18 574.

Выздоравливает пока вдвое меньше людей чем заболевает. За сутки к вылечившимся от COVID-19 присоединились еще 119 жителей региона. В общей сложности в этом списке уже 12 834 человека.

Ежедневно пополняется и статистика смертности. К сожалению, обновлён абсолютный антирекорд региона по этому показателю. На 13 ноября умерли сразу 8 пациентов с ковидом. Всего жертвами этой заразы в Омской области стали 493 человека.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 182, Омский район – 12, Таврический район – 5, Большереченский район – 4, Шербакульский, Марьяновский районы – по 3, Калачинский, Муромцевский, Саргатский, Азовский – по 2, Кормиловский, Нижнеомский, Черлакский, Колосовский, Горьковский, Тюкалинский, Полтавский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 358 человек, сняты с медицинского наблюдения 80 727 человек. В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 5 636 исследований, за весь период – 693 001.