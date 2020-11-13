Коронавирус в Омске, последние новости на 13 ноября 2020: Цифры умерших приближаются уже к 500, а школьники выходят с каникул

В Омской области от коронавируса умерло уже 485 человек. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вторая волна коронавируса - это то, с чем нам, похоже, придется жить еще очень долго. Об этом говорят последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 13 ноября 2020. Власти не скрывают, что в больницах полно пациентов с коронавирусом. Да и как им быть пустыми, когда каждые сутки в регионе фиксируют больше 200 зараженных ковидом. С начала пандемии уже почти 20 тысяч заболевших коронавирусом!

Не внушает спокойствия и статистика смертности. Только за последние сутки от коронавируса в омских больницах скончались 7 человек. Цифры стремительно приближаются к отметке в 500. На данный момент ковид унес жизни 485 сибиряков.

И это официальные цифры минздрава, в которые многие омичи отчего-то не верят. Кстати, не безосновательно. Поводом послужила история, когда Росстат опубликовал данные о смертности от ковида в регионах. Тогда ведомство сообщило, что в Омской области только за июнь скончались 86 человек. Минздрав же говорил только о 12. Расхождение цифр ведомство попыталось объяснить крайне путанно.

Никуда не делись и перебои с нужными для лечения ковида и орви лекарствами. В омские аптеки они поступают маленькими партиями, препараты приходится буквально вылавливать с прилавков.

Жалуются омичи и на очереди на КТ. Одну из таких заметили в МСЧ №4. Однако в минздраве уверяют: ситуация уже разрешена. Данные об очередях у омичей устарели.

- Информация, что у МСЧ 4 очередь из скорых на КТ устарела. В понедельник во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус, скапливается определенное количество машин. Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования. На данный момент очередей нет, - отметили в ведомстве.

Тем временем, названы основные места, где заражаются сибиряки. Ожидаемо, главными рассадниками заразы оказались общественный транспорт и городские поликлиники. Там сейчас небезопасно.

Заканчиваются каникулы у омских школьников. Вопреки прогнозам сибиряков детей на дистанционку не отправили. Дети начнут обучение во второй четверти с понедельника, 16 ноября. А вот студентов отправили на дистанционное обучение. Но не все оказались этим довольны. Например, известный омский тиктокер из деревни Алексей Дудоладов столкнулся с трудностями. В его селе интернет ловит только на высокой березе. Для того чтобы ему появиться в Zoom, ему нужно залезать на дерево.

- Но сейчас не май месяц, - жалуется парень.

Кстати, чиновники из министерства образования уже ответили тиктокеру. Спойлер: ему предложили обратиться к своим преподавателям, чтобы они разработали ему индивидуальную программу обучения.