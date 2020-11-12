Бизнесмен из Москвы сломал омскому врачу нос во время осмотра

Пациент набросился с кулаками на нерохирурга, который его осматривал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске пациент напал на врача. Все произошло 29 октября, когда в БСМП-1 на скорой в сопровождении сотрудников Росгвардии доставили 50-летнего мужчину. Он был навеселе и с синяком на лице. Когда первую помощь мужчине оказали и обработали гематому, то отправили на прием к нейрохирургу. Медики хотели убедиться, что жизни пациента ничего не угрожает и нет никаких серьезных травм.

А вот пациент такой заботы врачей не оценил. В кабинете специалиста мужчина некоторое время вел себя спокойно. Нейрохирург провел стандартный осмотр, чтобы проверить в норме ли рефлексы и нет ли подозрений на нарушения работы нервной системы. Но когда осмотр закончился, пациент набросился на медика с кулаками. Мужчина успел несколько раз ударить врача по лицу, прежде чем на шум сбежались другие работники больницы. Совсем утихомирить дебошира смогли только сотрудники охраны. Они и передали нарушителя спокойствия сотрудникам Росгвардии, которые не успели далеко уехать.

- 29 октября в БСМП-1 сотрудниками Росгвардии был доставлен пациент. В ходе осмотра он повел себя агрессивно и нанес телесные повреждения доктору. Врач был госпитализирован с переломом носа и черепно-мозговой травмой. На данный момент чувствует себя удовлетворительно. Оценку действиям нападавшего дадут правоохранительные органы, - рассказали о ситуации в пресс-службе омского минздрава

В полиции выяснили, что нападавшим оказался 50-летний житель столицы. В пресс-службе следственного комитета по Омской области сообщают, что по факту нападения на медицинского работника уже возбуждено уголовное дело по стать умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.