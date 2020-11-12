Коронавирус в Омске, последние новости на 12 ноября 2020: Цефтриаксон и арбидол исчез из аптек, а врачи отговаривают сибиряков от КТ

Омичи продолжают жаловаться на то, что добиться госпитализации сейчас не так просто. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 12 ноября 2020 продолжают держать сибиряков в напряжении. Цифры продолжают расти. Накануне в омском минздраве зафиксировали рекордное число зараженных - 225 человек. Шестеро пациентов скончались от коронавируса в больницах.

По-прежнему поступают сигналы в соцсетях о том, что непросто добиться госпитализации с симптомами, схожими с ковидом. Сообщали омичи и о том, что у Медсанчасти №4 была снова замечена очередь из скорых. Но в минздраве эту информацию опровергли.

- Информация о том, что у МСЧ 4 очередь из скорых на КТ устарела. В понедельник во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус, скапливается определенное количество машин. Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования. На данный момент никаких очередей нет, - уточнили в ведомстве.

Никуда не делись и перебои с популярными лекарствами для лечения коронавируса и ОРВИ. Цефтриаксона и Арбидола в омских аптеках нет. А если и появляется, то только маленькими партиями. Сибиряки сметают эти препараты в считанные часы.

- Цефтриаксон нет, - огорошили нас в справочной.

- Ни в одной точке Омска?

- Нет, его. И довольно давно.

- Интересует еще арбидол, - не сдаюсь я.

- Арбидол в Омске только детский, - ответила диспетчер.

Тем временем, врачи вдруг начали отговаривать пациентов от компьютерной томографии. Именно она наиболее точно показывает наличие пневмонии. Более того, медики даже заговорили об опасности этой процедуры из-за лишнего облучения.

- В начале пандемии, чтобы исключить ковидную пневмонию, мы старались выполнить КТ в первые три дня после появления симптомов заболевания. По истечении семи месяцев мы четко понимаем, что этого не стоит делать, потому что те изменения, которые можно увидеть в легких, появляются только на 6–11-й день, - говорит врач-рентгенолог, главный внештатный специалист по лучевой диагностике неотложных состояний Минздрава Омской области Галина Доровских.

А на омских подростков началась охота в крупных торговых центрах. По новым решениям оперштаба в каникулы несовершеннолетние не имеют права находиться в кинотеатрах, ресторанах и ТЦ без сопровождения родителей. Полиция теперь устраивает рейды. Только за неделю поймано 24 нарушителя. Все они гуляли в торговых центрах без родителей.