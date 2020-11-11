Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 11 ноября 2020 года: заболели 225 человек, умерли 6

Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заболевших в Омской области за сутки продолжает оставаться высоким. Сегодня региональный минздрав выявил 225 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 18 тысяч и равно 18 124 человека.

Выздоравливают в регионе о-прежнему в два раза меньше пациентов. За сутки победить ковид удалось 107 омичам, всего с начала пандемии в области излечились 12 605 человек.

Продолжает пополняться новыми фамилиями и печальный список погибших от COVID-19. Сегодня представители министерства здравоохранения сообщили о 6 погибших. Таким образом общее число умерших от нового вируса составило 478 человек.

Коронавирус продолжает активно распространяться и по районам области. Центром заболеваемости по-прежнему остается Омск, здесь за сутки выявили 183 случая заражения. В районах области ситуация выглядит так: Омский район – 9, Таврический район – 6, Черлакский, Калачинский районы – по 5, Нововаршавский район – 4, Любинский район – 3, Одесский район – 2, Большереченский, Большеуковский, Саргатский, Москаленский, Полтавский, Тарский, Исилькульский, Горьковский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас под наблюдением врачей с подтвержденным диагнозом находятся 2 967 человек.

В лабораториях продолжают проводить тестирование на коронавирус. Сегодня свои результаты получили 4 686 омичей. Всего за период пандемии и Омской области провели 683 971 тест на определение коронавируса.