Назван ТОП-5 основных мест, где заражаются коронавирусом в Омске

В транспорте сейчас заражаются чаще всего. Фото: vk.com

Ситуация с коронавирусом в Омске остается напряженной. Число зараженных постоянно растет. Цифры медленно, но верно уже подбираются к 20 000 заболевших ковидом. Система омского здравоохранения работает на пределе - своего поста даже лишилась прежний министр Ирина Солдатова. Разбираемся, как и где чаще всего подхватывают ковид жители Омска.

1. Общественный транспорт

Главный рассадник заразы сейчас - общественный транспорт. Там максимальная концентрация людей. Добавьте к этому замкнутое пространство, в котором невозможно соблюдать безопасную дистанцию, а также многочисленных нарушителей масочного режима. Противников этой меры до сих пор в Омске достаточно.

Полно в тесных автобусах и маршрутках и пассажиров, которые начали заболевать. Они бы и рады остаться дома, но начальство многих не отпускает отлежаться дома. Люди вынуждены добираться до работы, при этом заражаются другие омичи.

- По статистике основное место заражения коронавирусной инфекцией сейчас — общественный транспорт, - признал это в конце октября и омский губернатор Александр Бурков.

2. Поликлиники и больницы

С медучреждениями все понятно: наплыв пациентов вырос в 2-3 раза, а врачей стало меньше. Они тоже болеют. Отсюда огромные очереди больных и уже зараженных ковидом людей в коридорах поликлиник. В одной толпе сидят люди с первыми симптомами обычного ОРВИ и омичи с температурой и пневмонией. Многие о ней просто не знают и узнают лишь после сдачи тестов, анализов и КТ. В поликлиниках сейчас максимально небезопасно. Соблюдать социальную дистанцию в медучреждениях тоже не получается.

Но с другой стороны, как быть людям, у которых пошли первые симптомы и началась температура? Вызвать врача на дом и дождаться его не так просто. Вот и штурмуют омичи поликлиники.

3. Дома в семье и на работе

Пожалуй, это уже продолжение цепочки из первых двух пунктов. Ежедневно каждый омич общается с десятком людей: в транспорте, на работе, в окружении. Там и может происходить заражение. Молодые переносят коронавирус на ногах и часто без симптомов. Они об этом даже не знают. А потом идут домой или едут к родным в гости. Происходит заражение родителей, бабушек, друзей постарше. И по ним болезнь наносит уже более существенный удар: с пневмонией, температурой и обострением хронических болячек.

4. В аптеках

Там сейчас тоже скопление народа. Достать противовирусные или антибиотики в Омске не так-то просто. Для этого приходится обзванивать все аптеки города и стоять в очередях. Нужные лекарства поступают маленькими партиями и расходятся тут же. Это признают и омские власти. Не успел, не достоял - остался без лекарств, а значит и без лечения. Вот и стоят омичи в этих очередях, заражая друг друга.

5. В магазинах и супермаркетах

Там все же варианты избежать заражений есть. Всех требуют носить маски - без них не обслуживают. Персонал тоже в средствах защиты. Однако находятся покупатели, которые формально относятся к требованию носить маски. Ими они закрывают только рот или вообще стягивают на подбородок. Много среди посетителей магазинов и желающих нарушить вашу социальную дистанцию - такие покупатели жмутся к другим в очередях вплотную.