Коронавирус в Омске, последние новости на 9 ноября 2020: Совет губернатора новому главе минздрава и рекордные цифры зараженных

Во время лечения блогера Мураховскому приходилось сдерживать натиск под шквалом вопросов репортеров. И, судя по повышению, с этой работой он справился. Фото: Twitter.com

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске говорят лишь об одном: ситуация с пандемией в регионе непростая. Каждый новый день приносит рекордное число зараженных. Цифры постоянно растут. Накануне, по данным омского минздрава, ковид подтвердился у 221 сибиряка. Еще 5 пациентов скончались от коронавируса в больнице. Таким образом, от COVID-19 умерло уже 463 омича.

После скандала с нехваткой мест в омских больницах и приезда комиссии из Москвы закономерно лишилась своего места министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Чиновница, обычно активная в своем Instagram, ничего не стала писать омичам, а решила уйти по-английски. А губернатор Александр Бурков после ее отставки решил сам объехать больницы в сельских районах, чтобы увидеть происходящее там своими глазами. И по итогам нескольких поездок уже сделал громкое заявление, из которого можно сделать вывод, что Ирина Солдатова вводила главу региона в заблуждение.

- В очередной раз убедился, что слова прежнего министра здравоохранения расходились с делом. Здесь даже не было специалиста по кислородной системе. Те сроки, которые были обозначены в отчете министра здравоохранения, они, конечно же, не будут исполнены. Мы видим, что коллектив обучен, но здесь нет кислорода. Будем решать эти вопросы, - сказал омский губернатор.

Многие стали гадать, кто же займет кресло главы минздрава региона. Были версии, что могут назначить заместителя Солдатовой Елену Шипилову. Однако в правительстве сразу дали понять: кандидатуру придется утверждать через Москву. Поэтому назначение министром здравоохранения главы БСМП №2 Александра Мураховского никого не удивила. Он возглавлял ту самую больницу, в которой спасали Алексея Навального. В медицинских кругах Мураховский – личность уважаемая. В свое время прошел путь от санитара скорой до главврача.

О его назначении стало известно в выходные, в понедельник губернатор представил Александра Мураховского в правительстве. И посоветовал новому министру не молчать о проблемах.

- Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Ещё раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех, - заявил Александр Бурков, представляя нового министра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Замминистра Солдатовой написала заявление

Стало известно и об отставке замминистра здравоохранения Анастасии Маловой. Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ведомства. Чиновница отвечала за оказание медицинской помощи населению. После шумихи со скорыми и нехваткой мест в больницах именно ее сразу же отстранили на неделю. Но за этим последовала