Названа причина очередей в ковидные больницы Омска

После того, как наш город прогремел на всю страну, омские власти вынуждено признали: медучреждения забиты людьми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В середине недели Омск прогремел на всю страну. Стало очевидно: ситуация с местами в ковидных больницах - критическая. Они переполнены, коек не хватает. Сразу две скорые 27 октября колесили около 10 часов от одной больницы к другой. Все это время они пытались госпитализировать двоих пациентов, которые находились в тяжелом состоянии. Один не мог дышать без кислорода, у второго больного - было поражение легких 80%. В итоге сразу две бригады 03 поздно вечером приехали к зданию омского минздрава с умирающими пациентами в салоне. Ситуацию удалось решить лишь через час - нашли два места в БСМП-2.

Губернатор назвал случившееся историей "за гранью человеческого понимания". И признал: был сбой в оказании медицинской помощи омичам. Минздрав заявил о проведении проверки, и взял работу скорых на особый контроль. На 7 дней до окончания проверки от работы отстранена заместитель министра здравоохранения Ирины Солдатовой Анастасия Малова. Она отвечала за контроль качества медицинской помощи, которая оказывалась населению. После шумихи власти экстренно оборудовали в ковидных клиниках еще более 700 коек. Но было уже поздно: история долетела до Москвы. Оттуда с проверкой в Омск прилетел заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он должен был выяснить причины очередей в ковидные больницы. Чиновник уже провел встречу с губернатором и представителем Росздравнадзора. Евгений Камкин сделал первые выводы:

- Так как в основном жители всей области получают помощь в медицинских организациях города, возникают заторы, когда потоки скрещиваются в одной медицинской организации и, соответственно, формируется очередь на госпитализацию, - цитирует замминистра Камкина пресс-служба омского правительства. - Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд - сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя. Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, и он будет управлять потоками.

По итогам встрече сообщается, что региональный минздрав разработает новый полный регламент с определением ответственных лиц в каждой медицинской организации. Именно они будут формировать и подавать сведения о наличии свободных мест в больницах Омска.