После того, как скорые привезли пациентов к минздраву, в правительстве пообещали оборудовать дополнительные места для ковидных больных

Найти места для больных у медиков получилось только после часа простоя у дверей минздрава. Фото: Артем КИЛЬКИН

Громкое ЧП случилось вчера 27 октября около 22:00. К зданию министерства здравоохранения Омской области стали подъезжать машины скорой, внутри которых находились тяжелые ковидные больные. Врачи скорой целый день пытались найти место для пациентов в больницах, но им везде отказывали. Только после акции протеста для пациентов нашли дополнительные места в БСМП-2.

О серьезных проверках уже заявил губернатор Омской области Александр Бурков, а минздрав пообещал провести внутренне расследование и "взять работу скорой помощи под особый контроль". К счастью, сейчас пациенты, которым с трудом нашли места, живы и получают все необходимое лечение. Но они не единственные в городе, кто может оказаться в подобной ситуации. Омичи задаются вопросом: а хватит ли в стационарах коек на всех?

Сейчас по официальным данным в городе есть 2 400 коек для лечения ковидных больных в стационаре. Это практически в два раза больше, чем было летом. Тогда в Омске могли принять лишь 1 200 больных коронавирусом. Спрос на места в стационарах растет пропорционально статистике заболеваемости. Из-за чего по распоряжению главы региона до конца недели оборудуют еще 890 мест в стационарах. Благодаря нехитрым подсчетам, получаем, что к концу недели в Омске коечный фонд должен составить 3 290 мест.

Заместитель Председателя Правительства Омской области Владимир Куприянов отметил, что в ситуации со скорыми нужно выявить причины, чтобы в будущем подобного больше не происходило. Он отметил, что сейчас активно ведется подготовка к введению в эксплуатацию новых коечных мест для коронавирусных больных в разных медучреждениях города. Куприянов также отметил, что параллельно ведется работа по снабжению больниц достаточным запасом кислорода, самым основным, что нужно для больных короновирусом в тяжелой форме. Сейчас полностью оснащены кислородом только 1 400 коек в больницах. Но, как отметил Куприянов, правительство прорабатывает возможные сценарии при ухудшении эпидемиологической ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сегодня для долечивания пациентов открыли 200 коек в Городской больнице № 7. Завтра начинаем работу в хирургическом корпусе Областной клинической больницы, там будет развернуто еще 310 коек. Также перепрофилирован Родильный дом № 5, где сегодня завершились работы по установке оборудования для обеспечения пациентов кислородом, а это еще 200 мест. Такая работа будет продолжаться и позволит не допустить срывов, которые произошли вчера. По поручению Губернатора мы проводим проверку, для того, чтобы, самое главное, выяснить причину и больше не допускать таких ситуаций, – отметил заместитель Председателя Правительства Омской области Владимир Куприянов.