Массовые гуляния в уходящем году проводить специально не станут, но омичи вполне могут выбраться встретить новый год в одном из украшенных к празднику скверах и парках. Для развоза горожан в новогоднюю ночь дептранс запустит несколько автобусов с интервалом в полчаса, которые пойдут в разные районы Омска.На 24 автобусе можно будет добраться до Левого берега. Он пройдет по маршруту ул. Гагарина – ул. Интернациональная – мост им. 60-летия Победы – ул. Конева – ул. 70 лет Октября – просп. Комарова – ул. Лукашевича - ул. Дианова.До Нефтяников омичей повезет 33 автобус по маршруту ул. Гагарина – ул. Красный Путь – просп. Мира – ул. Нефтезаводская – ул. Энтузиастов – просп. Менделеева – ул. Бархатовой.В Чкаловский и на Московку поедет 22 автобус. Он будет останавливаться на следующих остановках: ул. Гагарина – ул. Думская – ул. 10 лет Октября – Окружная дорога – Космический просп. – ул. 75-й Гв. Бригады – Космический просп. – ул. Л. Чайкиной – ул. Б. Хмельницкого – ул. Кирова – ул. Я. Гашека.В Амур омичи доберутся на 46 автобусе, который будет останавливаться на ул. Гагарина – ул. Герцена – ул. 33-я Северная – ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева (м/н Первокирпичный»).До старого Кировска запустят 45 автобус, который пойдет по следющему маршруту: ул. Гагарина – просп. К. Маркса – Ленинградский мост – ул. Суворова – ул. Торговая – ул. Мельничная.В ведомстве уточнили, что автобусы будут останавливаться на всех остановках, при наличии пассажиров. А также уточнили, что началом маршрутов всех автобусов будет остановка \\"Госпиталь\\". Дожидаться пассажиров транспорт будет с половины первого на остановках, уехать можно будет в час ночи 1 января.Но синоптики прогнозируют не лучшие погодные условия для прогулок в грядущие праздники. Температура опустится до -30, поэтому прогулка станет развлечением для настоящих сибиряков.